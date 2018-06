UNA SONRISA POR LA IGUALDAD; DÍA DEL ORGULLO LGTBI EN CIUDAD REAL (Agrupación Socialista de Ciudad Real)

Jueves, 14 junio 2018

OPINIÓN | El Dia

Algunos dicen que lo hacemos de una forma diferente pero no, no amamos de diferente manera, lo hacemos igual que el resto, entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, hombres y mujeres o mujeres y hombres.

Mañana lo podemos decir bien alto, hemos dejado de escondernos, no nos da miedo salir a la calle, no nos da miedo a luchar por nuestros derechos, derechos, que a día de hoy, por desgracia, aún son cuestionados cuando no se ponen a la misma altura que los de una pareja heterosexual, pero que poco a poco, gracias al ejemplo como el que da el Gobierno de Castilla La Mancha, con su apoyo a este colectivo LGTBI vamos mejorando. Vamos creciendo y nos vamos igualando a lo que por desgracia, algunas personas en el año 2018 siguen diciendo que es “raro”...pero ¿qué es raro? ¿amar a una persona?, ¿querer a una persona?, ¿querer formar una familia? Los raros, quizás sean otros.

Cuando un gobierno deja a un lado a una parte de la ciudadanía, intentando hacer creer que no hay ningún tipo de desigualdad, ninguna diferencia, cuando hace eso es porque no quiere ver datos que están ahí: una agresión ocurrida en Ciudad Real no hace tanto, otras acaecidas en la Gran Vía madrileña, en Barcelona... y tan solo por ¿querer a una persona de nuestro mismo sexo? Todas esas agresiones van siempre acompañadas al grito de todos los insultos que conocemos.

¿Crees que aún no hace falta reivindicar derechos, nuestros derechos, los tuyos? ¿No es necesario visibilizar más? Sí, si hace falta un día del Orgullo Gay, si hace falta seguir visualizando la realidad, si hace falta seguir luchando por una igualdad, por el respeto, por el amor, por la convivencia entre todos y todas.

Que podamos pasear por las calles de Ciudad Real, agarrados de la mano y que nadie se gire, que nadie se sorprenda si lo hacemos con alguien de nuestro mismo sexo, que un hombre o una mujer no se sienta discriminado/a si cree que su cuerpo no es en el que se reconoce y avanza hacia quien verdaderamente siente que es.

Tenemos que hacer visibles entre todas y todos, que “el querer “es lo importante y no tanto a quién, que las personas debemos ser felices.

Gracias al Ayuntamiento de Ciudad Real, y al Gobierno de Castilla-La Mancha por ondear esa bandera, bandera que representa la lucha de muchos y muchas. Esos son los colores de la diversidad, del respeto, de la igualdad, del amor ...Y así seguiremos reivindicándolo también desde el PSOE, hasta que deje de verse como “raro” que dos hombres se quieran o que dos mujeres se quieran, seguiremos trabajando en materias de igualdad. Gracias por el empeño, por abrir la puerta de los despachos cuando se necesita ayuda, o cuando hay que hablar y proponer ideas.

Ciudad Real es una ciudad que avanza, que crece y que no se queda estancada en años o siglos anteriores, y eso es posible con el apoyo de sus concejales y concejalas. Hoy celebramos el día del ORGULLO LGTBI EN CIUDAD REAL, nuestra ciudad, una ciudad llena de ilusión, de color y que avanza, en la que la orientación sexual de cada uno está en segundo plano, por que entre todos/as estamos haciendo normal lo que ya lo era.

No a las agresiones, los insultos, los miedos, las amenazas... No a la violencia de ningún tipo. Dejemos la desigualdad a un lado y salgamos a la calle para vivir y no dejar de sonreír.

Mañana lo hacemos aquí en Ciudad Real, pasado será en otro lugar, pero jamás dejaremos de pelear para que nadie se sienta diferente, para que nadie tenga miedo. Los colores de la bandera del Arco Iris, serán siempre símbolo de lucha, respeto, igualdad, amor, tolerancia. Que nunca nadie pierda la sonrisa de su cara por ser feliz y por amar a una persona de su mismo sexo.

Recuerda que nadie, NUNCA te haga sentir diferente, que nadie te haga sentir raro porque tú, amigo/a también amas a una persona y la haces....sonreír.