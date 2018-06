Sánchez denuncia la “actitud partidista y sectaria” de la Junta en relación al Plan de Empleo

Jueves, 14 junio 2018

política

Guadalajara | El Dia

El diputado delegado de Promoción Social, Juan Pedro Sánchez, ha denunciado la “utilización partidista” de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación al Plan de Empleo que cofinancian ambas administraciones prácticamente al 50% con la aportación de los ayuntamientos de la provincia; la Diputación con fondos exclusivamente propios y la Junta en su mayoría a través de fondos europeos.

En este sentido, el diputado responsable ha querido dejar patente su malestar ante lo que considera “una falta de respeto total y absoluta que se traduce en una deslealtad sobre los acuerdos pactados previamente que no podemos consentir”, ha dicho.

En primer lugar, la Junta “vuelve a las andadas como en el anterior Plan intentando “apropiarse” de un programa de empleo sabedor de que sin la Diputación ni la aportación municipal no podría llevarlo a cabo”.

Desde el mismo 12 de junio -en que finalizó el plazo de presentación de solicitudes- el diputado encargado de este Plan se puso en contacto con el director provincial de Empleo para solicitarle los datos, no obteniendo ninguna contestación hasta esta misma mañana cuando, unilateralmente y sin contar con la Diputación según se había acordado en las negociaciones previas, han sido enviados al diputado reteniendo la información hasta minutos antes de trasladarlos a los medios de comunicación. “Esta es la diferente forma de actuar: nosotros, la Diputación, solicitamos los datos para estar informados como parte de un convenio que está aún por firmar y en el que hemos puesto toda nuestra disposición para que salga adelante, salvando las dificultades administrativas, solo para que los pueblos que quieran unirse a este Plan de Empleo puedan hacerlo y realicen las contrataciones de personas que se encuentran en una situación especialmente vulnerable”, ha explicado Sánchez Yebra, añadiendo que “por su parte, ha quedado demostrado que a los responsables de la Junta no les importan los pueblos de Guadalajara más allá de presentarse ante ellos con un Plan que, sin la aportación económica de la Diputación, no sería posible”.

Asimismo, el diputado provincial ha dicho que “no vamos a consentir que la Junta utilice este proyecto de empleo para hacer política en contra de ayuntamientos solo por el hecho de que estén gobernados por el Partido Popular”. “Esta convocatoria es pública pero no obligatoria, y los ayuntamientos tienen total autonomía para decidir si quieren sumarse o no en función de lo que consideren mejor para sus vecinos como es el caso del Ayuntamiento de Guadalajara que ya cuenta desde hace tiempo con un Plan de Empleo propio”, ha dicho Sánchez. “Aquí no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de personas y de un tema lo bastante sensible como para que se haga política sectaria como esta, incumpliendo lo acordado”, ha añadido. “La Junta se permite inmiscuirse en las decisiones de los ayuntamientos atacando su autonomía, y eso no lo vamos a consentir; al menos en los proyectos en los que participamos”.

De este modo, Sánchez ha afirmado que “la Junta, presidida por Page y Podemos, demuestra con este tipo de actuaciones que no es de fiar” y “ante esta nueva deslealtad y desprecio”, el diputado ha trasladado al viceconsejero de la Junta “el malestar y la intención de esta Diputación de replantearse esta colaboración y otras con un Gobierno regional que solo piensa en el rédito político y en la provocación, en vez de, en este caso, en los ciudadanos de Guadalajara”.