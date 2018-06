Leal destaca que "no es momento de establecer divisiones" sino de estar al lado de los sanitarios agredidos

Viernes, 15 junio 2018

REGIÓN | ELDIAdigital

La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina Leal, ha advertido a los sindicatos que "no es el momento de establecer divisiones ni de echar culpas a unos u a otros" sino que es momento de estar "al lado" del médico y la enfermera que fueron agredidos este jueves en la localidad toledana de Camarena.

Así ha reaccionado Leal al ser preguntada por la concentración convocada este viernes por la Junta de Personal del Hospital Virgen de la Salud de Toledo en solidaridad y apoyo a los profesionales agredidos.

La directora del Sescam ha manifestado su "dolor" y su "rabia" por lo sucedido y ha querido estar "al lado" de los compañeros sanitarios que "también están sufriendo este momento tan duro", así como estar "al lado" de la familia del médico, que permanece en estado crítico. Asimismo, Regina Leal ha trasladado "mucha fuerza" tanto al médico como a la enfermera que "desgraciadamente sufrió también este terrible episodio".

"Estamos todos unidos" --Sescam, sindicatos y colegios profesionales-- a través de una mesa que con la Policía y la Guardia Civil establece medidas "para que estas cosas no pasen", ha proseguido Leal, quien ha advertido de que "el episodio no ha sido analizado seriamente por nadie". "No conocemos cómo se ha producido el hecho. Cuando estudiemos qué ha pasado veremos si se podría haber evitado y cómo podremos evitar en adelante que puedan pasar estas cosas", ha sentenciado.