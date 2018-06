TRABAJO SOCIAL EN GERIATRÍA (Patro Sánchez Gallardo)

Viernes, 15 junio 2018

HABLEMOS DE TRABAJO SOCIAL

OPINIÓN | ELDIAdigital

Así mismo geriatría es la rama de la medicina que se ocupa de estudiar la vejez y todos los trastornos que la misma conlleva.

Geriatría = estudiar los trastornos asociados a la vejez

Trabajo social = Promueve el cambio, involucra al entorno y aumenta el bienestar

Son dos conceptos que hemos de enlazarlos, unirlos para entender la intervención del trabajador social en este ámbito de actuación.

Los cambios en la vejez son biológicos, psicológicos y sociales, por ello para una completa intervención con los trastornos en las personas mayores hemos de intervenir desde este enfoque biopsicosocial. “La salud es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad" según la definición de la OMS.

No tiene ningún sentido intervenir solamente en las áreas que requiere atención médica, si desatendemos o no valoramos su entorno más próximo, sus capacidades y las necesidades que requiere para un completo éxito.

Ejemplo de ello es, que de nada sirve si una persona mayor con demencia, se le pauta un tratamiento farmacológico y no tiene supervisión para una adecuada ingesta de las dosis indicada por el especialista, lógicamente esa intervención sanitaria fracasará, si no se hace un estudio integral, un estudio de su entorno, se interviene para que tenga supervisión, y cubrir las necesidades que se detecten en la persona mayor.

De igual manera el paciente que hasta edad avanzada han estado totalmente autónomo, pero por una caída, una enfermedad sobrevenida, accidente... queda sin esperarlo totalmente dependiente, no solo tendremos que paliar su dolor y tratar la enfermedad, sino tratar el entorno social, familiar, comunitario, tratar las posibilidades de autocuidado en domicilio, estudiar como va ha ser su vida después de esta situación clínica y que calidad asistencial podrá tener.... Un estudio e intervención social ,para que dentro de su dependencia, tenga bienestar, y buscarlo tras un proceso de incapacitación temporal o crónico, lo cual los hace mucho mas vulnerables.

Investigaremos una serie de factores antes de su vuelta al domicilio, en el caso de una hospitalización o desde consultas externas. Algunos de estos factores son, apoyos sociales y familiares con los que cuenta, si sufre aislamiento, muy importante en que condiciones vuelve a su domicilio y en ocasiones si es posible su vuelta a domicilio. Siempre y digo siempre, respetando la autodeterminación de la persona mayor, cuando esta tenga la capacidad mental para tomar decisiones.

Por tanto la intervención de la trabajadora social en geriatría es buscar el bienestar, promover los cambios sociales necesarios para garantizar la atención necesaria y proteger a la persona mayor con trastornos asociados a la vejez

Durante estos diez años que llevo trabajando en geriatría puedo decir que he vivido la vulnerabilidad, la fragilidad de las personas mayores. Algunas características comunes que me he encontrado han sido, aislamiento social, falta de cuidados personales, falta de higiene, mala atención, distancia emocional de los hijos, soledad, desprotección, sentimientos de tristeza por ser una “carga” para los suyos... Así mismo en los familiares también he encontrado miedos, inseguridades en cuanto al cuidado, sobrecarga, burnout, situaciones límite en cuanto al estado físico y emocional, sentimiento de culpa, impotencia por no poder atender a sus mayores...

Por todo ello el profesional del trabajo social en geriatría es un profesional objetivo, que es mediador entre la persona mayor y su entorno, social, familiar y comunitario, que buscar la protección del anciano, la calidad de vida en situaciones vulnerables, dar seguridad a una persona mayor en situación de fragilidad es una de nuestras principales intervenciones, por encima de los recursos sociales públicos o privados que se puedan tramitar, el transmitir que no esta solo, que la trabajadora social va a estar a su lado, acompañándole en este proceso, ese es nuestra principal labor dentro de la intervención con mayores, es dar seguridad, tranquilidad, es escuchar, es entender sus necesidades, tender puentes y de alguna manera hacerle ver que nosotros como profesionales estamos a su lado, tanto para la persona mayor como para la familia.

Sin duda el trabajador social en el equipo de geriatría es una pieza fundamental para la atención integral las personas mayores.