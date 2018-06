El PSOE dice que González "se va a dejar la piel" por CLM y que Gregorio "sólo se ha dedicado a insultar"

Viernes, 15 junio 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital



Así se ha pronunciado en rueda de prensa la vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, quien ha concretado que González Ramos "va a tener muy claro" que la Comunidad Autónoma va a seguir apostando por una nueva política de agua basada en desaladoras y la racionalización de los recursos hídricos.

También ha apuntado que tendrá grandes retos en materia de infraestructuras como puede ser "el basurero nuclear", algo que ha considerado "nocivo" para Castilla-La Mancha y que se ha pretendido instalar por "empecinamiento" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la expresidenta regional María Dolores de Cospedal.

"Con esos 145 millones que nos ahorraríamos se podría mejorar carreteras, infraestructuras y el ferrocarril", ha señalado, para agregar que González Ramos trabajará en reivindicar las grandes infraestructuras para la región y que ya habrá tiempo de concretar esa agenda de tareas e inversiones que necesita Castilla-La Mancha.

Bajo su punto de vista, "con poco", la interlocución va a ser "infinitamente mejor" que la que había con el Gobierno del PP. "Rajoy siempre despreció a Castilla-La Mancha y no hemos obtenido nada en positivo de su Gobierno. Ahora se abre un tiempo de esperanza", ha sostenido.

Con respecto a José Julián Gregorio, Maestre ha señalado que no puede decir nada positivo y que "no ha tenido visibilidad ninguna", que no ha pelado por "nada" de lo que le interesa a Castilla-La Mancha y que ha sido "complaciente" día a día de los "agravios" que ha sufrido la Comunidad Autónoma como el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares o los trasvases.