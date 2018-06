Page pide a Ramos "tomar de la mano" los proyectos de Ciudad Real 2025

Viernes, 15 junio 2018

Una afirmación realizada por García-Page tras la firma del protocolo de reubicación de los servicios administrativos del Gobierno regional en el antiguo Hospital del Carmen de Ciudad Real que ha tenido lugar este viernes.

García-Page ha afirmado que se trata de los proyectos "más ambiciosos dentro de este plan" pero que no son todos "para mañana" y reconoce que para algunos será necesario inversión, pero para otro "estrictamente" voluntad política ya que tiene la intención de que se "hagan realidad" con la colaboración de todos.

Una de las primeras medidas a plantear "en pocas semanas" al nuevo ejecutivo es lo referente al tramo norte de la Segunda Ronda, que para García-Page es fundamental para aliviar el tráfico de la ciudad.

El presidente ve fundamental que las distintas administraciones vayan de la mano ya que hay que "buscar el entendimiento gobierne quien gobierne en las administraciones" y ha recordado que el Plan Ciudad Real 2025 se planteó gobernando en Madrid el PP y que se hizo una invitación para ser "partícipes en la puesta en marcha de estos proyectos". Para García-Page, esta invitación cobra más sentido ahora con el cambio de gobierno.

Un plan, que para el presidente de Castilla-La Mancha "va rodando más deprisa de lo que mucha gente se puede imaginar" y ha relatado los próximos pasos dados en la consecución en algunos de estos proyectos que harán de Cuidad Real "una ciudad de futuro".

CAMBIO UBICACIÓN CENTRO DE SALUD I EN UNA SEMANA

También ha hablado de la cesión "en pocas semanas" del patio trasero de la antigua Delegación de Sanidad en la capital al Ayuntamiento que lo destinará a un parque o que la semana que viene se cambiará la ubicación del Centro de Salud I, ya que se quiere abordar "cuanto antes su reconversión".

Otras de las peticiones que García-Page ha comunicado tener intención de plantear al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez es referente al patrimonio público que cambie su uso y la necesidad de reformar la legislación en este sentido, ya que para el presidente regional este debería ser "a coste cero" o mediante el "acuerdo entre administraciones" para evitar especulaciones y problemas a las ciudades que ven edificios vacíos que se convierten en "grandes agujeros negros" y ha puesto como ejemplo el Hospital de Alarcos de Ciudad Real--vacío y con problemas de aluminosis, y del que está previsto su derribo y transformación de zona verde dentro del Plan Ciudad Real 2025--, o el Virgen de la Salud de Toledo, cuando se ponga en marcha el nuevo complejo hospitalario de la capital regional.

ANTES DEL VERANO PRINCIPIOS DE ACUERDOS



Además, ha expresado el deseo de discutir cuanto antes con el Ministro de Fomento varios asuntos que tienen que ver con los grandes ejes de comunicación de esta provincia, y antes del verano tener "principios de acuerdos en asuntos estratégicos".

García-Page ha expresado su preocupación en el asunto de "la clara demarcación" de la A-43 por Almadén, un asunto en el que "no cedimos" antes y no lo va a hacer ahora. "Hay cosas por las que no vamos a pasar porque están cerradas", ha concluido.