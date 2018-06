El PSOE pide al PP que no haga demagogia con el aniversario de la Constitución

Viernes, 15 junio 2018

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, la vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha criticado que los 'populares' se vistan cuando quieren con la bandera de la Constitución, cuando en otras ocasiones "la patalean" o "votan en contra".

"Tiene que callarse el PP porque se arroga la defensa de las instituciones y de la Constitución y lo que subyace es una falta absoluta de respeto hacia nuestros símbolos", ha indicado, para apuntar que se va a cumplir "una fecha redonda" y se trata de un aniversario que hay que defender "con orgullo y patriotismo del bueno y no de pacotilla".

AGRESIÓN EN CAMARENA

Respecto a la agresión a un médico en la localidad toledana de Camarena y tras trasladar su apoyo al afectado y a su familia, Maestre ha mostrado el empeño del PSOE y del Gobierno regional por seguir trabajando en prevenir estas situaciones.

Así, no ha entendido las críticas vertidas desde el PP, al que ha pedido ser "sumamente prudente" y no utilizar situaciones de este tipo que, ha añadido, con las medidas que han propuesto los 'populares' "no se hubiera evitado". "No hay que usar esto para azuzar la sanidad porque se vuele incluso en contra de quien lo plantea", ha concluido.