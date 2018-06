El arte de Keiko Mataki sigue latiendo con fuera en la Fundación Antonio Pérez

Sábado, 16 junio 2018

Cuenca | D. Guijarro

Un libro puede no tener palabras, puede carecer de imágenes, e incluso no tener ninguna de las dos cosas aunque sea difícil de concebir. Sin embargo, una mente creativa como Keiko Mataki no sólo es capaz de imaginar un libro sin páginas, sino crearlo. Un libro puede carecer de todo esto pero nunca de fuerza, de pasión que en la colección de Mataki late con fuerza.

Unos libros que en ocasiones aparecen en blanco como una obra de arte en sí misma, y en otras ocasiones se convierten en el soporte de conocidos poetas que para la creadora tienen un significado especial tanto de su cultura natal, la japonesa, como de la adoptiva, la española. Y es que Keiko Mataki ha convertido su arte en un puente para unir dos países tan separados en la distancia como en cultura.

Una colección que no se trata de una novedad ya que lleva varios meses expuestas pero todavía quedan días suficientes para disfrutar de ella en la Fundación Antonio Pérez donde permanecerá hasta final de mes.

Una muestra que según la propia artista está resultando muy visitada y admirada por el público hasta el punto que la propia Fundación está estudiando la posibilidad de exponerla en la sede que tiene en San Clemente.

El libro es el hilo conductor de esta muestra donde se pueden combinan libros de diferentes formas, culturas y materiales realizando un repaso con algunos de los formatos utilizados en distintas épocas tanto en occidente como en la cultura japonesa. Algo similar ocurre a los materiales, desde los más delicados como sedas, a los más robustos y difíciles de trabajar como madera o rocas.

La fuerza del universo está presente en todas las obras sirviendo de inspiración para muchos de sus trabajos que se hace más evidentes en el apartado ‘Agualuna’, que según explica la artista nipona la creó inspirada en la noticia del descubrimiento de agua en la luna.

Uno de los atractivos más importantes de esta colección es la variedad en formas, formatos y colores. A pesar de que una de las características más reconocibles de Mataki es el uso de colores, también hay espacio para trabajar con el blanco y negro. La belleza que se esconde en la luz y que se muestra en la sombra.

Una colección que tiene una vibración propia, está viva y creciendo constantemente. Explica Keiko que la propia palabra latido es una de las que más le gusta porque evoca el movimiento de las página para descubrir la belleza que se esconde al otro lado.