Parra afirma que "la Diputación trabaja en la elaboración de un proyecto para arreglar la carretera GU-958"

“Es lamentable que cuando el señor García se entera de que los técnicos de la Diputación han estado en esta misma carretera para solucionar los problemas, salga públicamente a pedir que se arregle”, ha dicho Parra reconociendo que “desde el Servicio de Infraestructuras éramos ya conscientes de este problema, por eso mismo los técnicos ya han estado en el lugar este mismo lunes y en estos momentos ya trabajan para elaborar el proyecto que permita dejarla en buen estado”. “Si preguntara y se informara previamente en el lugar donde es diputado provincial, evitaría que le saquemos los colores y también realizar el ridículo que ha hecho esta mañana aparentando haberse enterado por las redes sociales”, ha dicho.



Parra ha informado que esta carretera se arregló hace seis años dentro del Plan de Carreteras y que ha sufrido un deterioro “que vamos a arreglar” porque “nuestra intención es seguir manteniendo en buen estado la red provincial”. Además, ha invitado al portavoz socialista a “recorrer la provincia, conocer sus carreteras y hablar con los vecinos porque solo así, si realiza su trabajo por el que le pagan los ciudadanos, evitaría enterarse a distancia”. Del mismo modo, Parra se ha preguntado “cómo puede hablar Julio García de recortes cuando sumando esta legislatura y la anterior es la época de la Diputación, en sus más de 200 años de historia, que más inversión se ha realizado en los pueblos; siendo además los cuatro años de legislatura en los que el señor García fue diputado de Obras el periodo en el que menos obras se realizaron en la provincia”.



En cuanto a la discriminación de la que se permite hablar el señor García, el diputado delegado de Obras le ha recordado que él era precisamente el responsable de esta materia antes de 2011 cuando “heredamos un Plan de Carreteras totalmente abandonado y con un retraso en la ejecución de 3 años”, y no solo eso, sino que “nosotros tuvimos que terminar carreteras que se habían quedado a medias solo porque llegaban hasta el límite de pueblos gobernados por el Partido Popular, como pasó con el flagrante ejemplo de la carretera de Viñuelas”. “Cuando el PP llegó al gobierno de la Diputación tuvimos que incluir carreteras que no estaban presupuestadas e impulsar un Plan que estaba estancado por la incapacidad de los responsables socialistas que gobernaban entonces en coalición con Izquierda Unida”. “Hoy en día, tenemos un Plan prácticamente acabado, a falta de algunos trámites administrativos, y con una red provincial en buen estado”, ha dicho José Ángel Parra, apuntando que “seguiremos trabajando sin descanso como hasta ahora para que las carreteras que no lo estén puedan arreglarse lo antes posible”.



Por último, Parra ha instado a Julio García a “realizar una oposición constructiva” y “a no ser tan catastrofista” porque “siempre que sale a hablar públicamente es para trasladar su visión pesimista a la provincia”.