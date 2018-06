Los sanitarios de Talavera se con centran para pedir má seguridad

Lunes, 18 junio 2018

ESTE MARTES

Toledo | ELDIAdigital.es

La Junta de Personal del Área Sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo) ha convocado para este martes, a las 13.00 horas, concentraciones en todos los centros de salud y en el Hospital 'Nuestra Señora del Prado', en apoyo al manifiesto que reclama medidas de seguridad "eficaces" para el personal sanitario y en el que critican los incumplimientos del Sescam en el área de prevención.



En rueda de prensa, la presidenta de la Junta de Personal, Antonia Crespo, ha leído este lunes el manifiesto en el que critican la "no adopción" de medidas preventivas necesarias ante el incremento de conflictos entre profesionales y pacientes o sus familiares, y que se ha hecho visible tras la grave agresión sufrida por el médico y la enfermera de Camarena.



Según ha explicado Crespo, las agresiones pueden ocurrir en cualquier momento y lugares, tanto en los centros de salud urbanos como en centros rurales, si bien ha señalado que en el ámbito de Atención Primaria rural es donde "son más violentas", en parte debido al aislamiento de los centros y que los profesionales están solos.



En este sentido, ha apuntado que el Sescam debe resolver esta situación, con presencia de seguridad o bien con protocolos de actuación que sean eficaces, pues ha afirmado que las medidas como botones antipánico o cámaras "no son suficientes", ya que en la mayoría de los casos no funcionan y no garantizan la presencia "inmediata" de las fuerzas de seguridad.



Crespo también ha criticado la desproporción entre el aumento de las prestaciones sanitarias y el personal que debe hacerse cargo de las mismas, lo cual, a su juicio es "fuente de conflicto" y de numerosas agresiones verbales.



A este respecto, ha solicitado al Sescam la creación de protocolos de actuación ante situaciones violentas, ya que la denegación de la asistencia sanitaria en esos casos también puede ser deleito penal, así como la revisión de las cámaras de todos los centros de salud, y en especial, en los puntos de Atención Continuada.



PLAN DE PREVENCIÓN DE AGRESIONES



Por su parte, el delegado de prevención del Área Sanitaria de Talavera, Jorge Curiel, ha asegurado que llevan años reivindicando la necesidad de hacer un plan de prevención de agresiones pues las medidas que se aplican "no sirven para nada", y ha puesto de ejemplo las múltiples situaciones que se viven en centros como el de Navarmorcuende, donde entraron a la zona privada del aparcamiento para dañar vehículos y asustar a los profesionales.



En la misma línea, se viven situaciones, según Curiel, en centros de Los Navalmorales, Belvís de la Jara o Velada, que no tienen acceso a las cámaras para ver lo que sucede, o en el caso de los botones antipánico, con uno solo por centro. "Ahora con lo de Camarena se ha creado un miedo racional y real en todos los profesionales", ha indicado.



Por último, el secretario de la Junta de Personal, José Frutos, ha propuesto el establecimiento de dos medidas concretas con un coste "relativamente bajo" como es el caso de tener en cada zona básica de salud una zona estanca donde los profesionales pudieran resguardarse ante una situación de agresividad hasta la llegada de las fuerzas de seguridad. A esto se suma, ha dicho, que también se localizaran equipos de soporte, que supondría incrementar la presencia de dos personas más para la asistencia.