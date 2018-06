Ganemos señala que el Gobierno con Tolón deber "ser lo más compartido posible"

Martes, 19 junio 2018

LO QUE QUEDA DE LEGISLATURA

Toledo | ELDIAdigital.es

El portavoz del Grupo Municipal Ganemos Toledo y concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento de la capital, Javier Mateo, ha hecho este martes un balance tras tres años de participación en el Gobierno municipal junto al PSOE y ha señalado que el año que queda de legislatura debe ser "lo más compartido posible", ya que hasta ahora las decisiones con la alcaldesa, Milagros Tolón, han sido menos compartidas "de lo que le gustaría" a Ganemos.



Así se ha referido Mateo en un desayuno con los medios de comunicación en Toledo junto a los concejales de la formación, Helena Galán, Diego Mejías y Eva Jiménez, donde ha señalado que en la toma de decisiones "ha habido de todo", pero convencido de que en algunas cuestiones PSOE y Ganemos "han ido cogidos de la mano" y otras "cuestan más", ya que es "habitual" que los alcaldes tengan "veneración" por el cargo.



El concejal ha destacado que este "trabajo" se ha producido en "cambios en la forma de gobernar", ya que la primera decisión del Ayuntamiento fue "recuperar las becas que Cospedal se había cepillado", incrementando con ello "las ayudas de emergencia y los presupuestos sociales", así como "impedir que se corte el agua a quien no puede pagarla", además de "parar algunos intentos de privatizaciones" como la Estación de Autobuses, que, a su juicio, estaría privatizada si Ganemos no hubiera estado en el Gobierno.



"Hemos querido poner el empleo y el desarrollo económico como prioridad", ha asegurado Mateo, ya para Ganemos es "fundamental" poner en la agenda municipal cuestiones que hasta ahora "se dejaban pasar" y "no se tenían en cuenta". Ha destacado tres cuestiones "fundamentales" como el río Tajo, el tema del amianto en el barrio del Polígono y el Cerro de los Palos.



Mateo ha destacado que la participación "ha sido positiva para la ciudad" ya que, en su opinión, era necesaria "para que las necesidades de la gente fueran atendidas", ya que si Ganemos "no hubiera estado en el Gobierno, el rumbo hubiera sido otro". "Con cuatro concejales hemos sido palanca para frenar a la derecha corrupta y a los recortes", ha dicho.



El concejal de Ganemos ha manifestado que el Ayuntamiento se ha "abierto" a la ciudadanía con los presupuestos participativos, ya que antes de su entrada en el Gobierno, los vecinos no tenían "voz" en los consejos de participación y "ahora pueden votar", además de impulsar políticas destinadas a la juventud, "allanando el camino para que los jóvenes puedan vivir en la ciudad".



Para este año que resta de legislatura, Mateo ha abordado como cuestiones básicas que el próximo presupuesto debe "anclar y asegurar definitivamente" el desarrollo de políticas sociales, así como la participación ciudadana. Además de "tratar de llevar" el superávit a inversiones y "no tanto" al pago de la deuda.



PROCESO DE PRIMARIAS



Mateo ha señalado que uno de los objetivos es que la izquierda tenga una "representación importante" en el Consistorio, ya que es "fundamental" para tejer alianzas entre las organizaciones que se presenten a las próximas elecciones. "Es fundamental que a la izquierda del PSOE se presente sólo una candidatura", ha destacado.



Por ello, Mateo se ha puesto a "disposición" para ser candidato al proceso de primarias para elegir a la persona que será cabeza de cartel de la confluencia entre Podemos, Izquierda Unida y Equo, y ha animado "a todos los que estén dispuestos a hacerlo" a que "lo hagan para dar una lección al resto de partidos de cómo se elige a los candidatos" y así "aumentar los apoyos del año 2015" y tener "más peso en una legislatura que a pesar de lo que digan algunas, no va a haber mayorías absolutas".



En este contexto, a preguntas de los medios, ha aseverado que la alcaldesa de la ciudad hace más "ojitos" a Ciudadanos que a Ganemos Toledo, y por ello ha pedido al PSOE "decidirse" por quién tiene que ser su "aliado natural". "Tolón tendrá que decidir con quién tiene que pactar la siguiente legislatura", pero ha pedido que lo diga "antes de las elecciones".



PUY DU FOU



De otro lado, preguntado por el parque temático Puy du Fou sobre la historia de España que pretende instalarse en Toledo, ha dicho que "sería interesante" volver a sacarlo a información pública, ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha "se ha empeñado" en poner un proyecto "sin contar con Toledo", a través de un proceso "que no es el más transparente".



También ha manifestado que el trasvase Tajo-Segura "tiene que acabar", ya que "hay que poner encima de la mesa otras cuestiones". "Levante puede decir lo que quiera, si el río Tajo sigue así vamos a quedarnos sin río", ha aseverado. "El Gobierno de Pedro Sánchez debería tener en agenda acabar con el trasvase, cualquier otra cuestión en Toledo se va a entender bastante poco", ha añadido.



En cuanto al Hospitalito del Rey, ha aseverado que "Page no tiene intención" de abrirlo "en lo que queda de legislatura", ha asegurado, pero ha señalado que desde Ganemos no se van a quedar "parados", ya que "no se puede permitir terminar la legislatura sin poner encima de la mesa una solución".



Finalmente, sobre la candidatura de la expresidenta de Castilla-La Mancha y presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal, a la Presidencia del PP, anunciada este martes en la Junta Directiva del PP en la Comunidad Autónoma, ha dicho que "para él", "Cospedal cuanto más lejos de Castilla-La Mancha, mejor".