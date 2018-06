Grandes resultados del CD Huécar en el Regional de Toledo

Jueves, 21 junio 2018

Polideportivo: Gimnasia Rítmica

DEPORTES | El Día 08:30 |

CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO:

Lucía Romero en infantil e Ismael Gómez en benjamín, revalidan sus títulos de campeones regionales absolutos, máxima categoría a nivel nacional. No es fácil, pero la evidencia demuestra que la progresión de Ismael Gómez en el mundo de la gimnasia es asombrosa; la suficiencia con la que dominó el regional, obteniendo el oro en manos libres y en pelota, lo auparon al primer puesto en la clasificación general. Incontestable domino del conquense que obtiene por segunda vez consecutiva hacerse con el título. El trabajo magnífico que ha realizado el cuerpo técnico con Ismael lo ha colocado en una posición envidiable.

Si destacable fue la actuación de Ismael, no lo es menos la de Lucía Romero; en una competición cada vez más exigente, mermada por un proceso febril que estuvo a punto de dar al traste con su presencia en el regional, no sólo tuvo arrestos para estar allí, sino que además economizando esfuerzos y con la dosis de talento que atesora, se impuso en la clasificación general, gracias a su oro en aro, plata en cinta y un cuarto puesto en mazas. Tercer título absoluto para Lucía Romero, gimnasta ya muy importante en el panorama regional, excelentemente dirigida desde la dirección técnica del club.

CAMPEONATO REGIONAL NACIONAL BASE:



Marta García campeona de Castilla la Mancha en infantil pelota; María Algarra plata en alevín aro e Isabel Chaler plata en juvenil mazas fueron las notas más destacadas en la categoría nacional base. Cristina Ruiz bronce en benjamín manos libres y Martina Escamilla que obtuvo un cuarto puesto muy meritorio también brillaron.

El Campeonato regional Base, también nos ha traído grandes alegrías. Las categorías son complicadas con participación numerosa donde es difícil estar en los primeros puestos si no hay un buen día. Excelentes resultados donde Marta García, gimnasta con unas enormes condiciones, ha conseguido proclamarse Campeona de CLM de manera brillantísima, en categoría Infantil Base Pelota, con una actuación para quitarse el sombrero. Igual de meritorio la actuación de María Algarra, sobria, elegante, segura, obtenía el segundo puesto en alevín base aro; Cristina Ruiz, demostró porqué es una de las gimnastas con más proyección del club y obtuvo el tercer puesto en manos libres; Martina Escamilla cuarta clasificada son diploma en categoría alevín Base Aro, ponía también un excelente final a una temporada muy regular para la conquense; elegante y tenaz, Martina no deja indiferente a nadie cuando sale al tapiz; por último, Isabel Chaler plata en categoría Juvenil Base, demuestra una vez más que ese saber estar, constancia, trabajo y sacrificio, a menudo suele tener recompensa e Isabel se lo gana a pulso en cada entreno. Ainhoa Gómez, Paula Guerrero, Alejandra López, Cristina Rubio, Nerea Evangelio, Blanca García y Camila Cortez, grandes gimnastas, no han tenido la suerte necesaria para estar en los puestos de podio, pero igualmente contentos por el gran trabajo realizado toda la temporada.

CAMPEONATO REGIONAL ESCOLAR Y PREFERENTE B



Grandes resultados a nivel escolar y preferente b con los primeros puestos de Ángela Moreno en juvenil escolar mazas, Dana Mellado en alevín b pelota, Ainara Huete en alevín b cuerda; además obtuvieron puestos de pódium de Marina Gascón segunda en cadete b aro, Enma del Pozo tercera en prealevín b pelota al igual que Juana Rubio en escolar manos libres.

Y si buenos fueron las categorías nacionales, el CD Huécar demostró estar a la altura en todas las categorías, por lo que se siguieron sucediendo los pódium, que confirman que el trabajo realizado por parte de gimnastas y entrenadoras ha sido óptimo a lo largo de la temporada. Aparte de las ya nombradas, Nazaret y Alejandra Sánchez cuarta y quinta clasificada con diploma incluido, rozaron puestos de honor; tanto Ana Priego como Julia González, que esta vez les tocó cruz, demostraron que pronto volverán por donde acostumbran a ocupar lugares entre las primeras de su categoría.