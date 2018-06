Nicolás, sobre la candidatura de Cospedal: "Me parecerá bien cualquier opción que se preocupe de nosotros"

Martes, 19 junio 2018

Política

REGIÓN

En declaraciones a los medios de comunicación previas a la Asamblea General Ordinaria que la patronal ha celebrado en Cuenca, ha agregado que, con un "político que llegue no pensando en sus votos, sino en España en general, nos irá bien sea quién sea y tenga el color que tenga". "El problema es cuando van con otros intereses", ha espetado.

No obstante, ha reconocido que a la organización que preside no le "va mucho ese negociado", por lo que ha abogado por que en el seno del PP "arreglen sus problemas". "Nosotros tenemos los nuestros y procuramos no llamarles para que nos los resuelvan, sino resolverlos nosotros", ha valorado, al tiempo que se ha mostrado confiado en que el próximo presidente de los 'populares' sea elegido "bien para todos". "Lo que ocurra, que lo hagan siempre pensando no en sus votos sino en los ciudadanos en general", ha concluido.