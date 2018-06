Cospedal tiende la mano a Santamaría y Casado para no abrir heridas que no se puedan cerrar

Miércoles, 20 junio 2018

Política

NACIONAL | ELDIAdigital

La precandidata a presidir el Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha defendido este martes la necesidad de un proyecto integrador y se ha mostrado dispuesta a integrar en su lista, si gana la carrera sucesoria, a otros candidatos como Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado. Pide, en todo caso, que en la liza no se "abran heridas" que luego no puedan cerrarse.

En una entrevista en COPE, a Cospedal se le ha preguntado directamente si integraría en su lista a los principales adversarios que compiten con ella por la presidencia del partido y si tiene la mano tendida para Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. "Rotundamente sí", ha dicho la ex ministra de Defensa, para incidir en que en el PP, "cuanta más inteligencia, cuanta más experiencia, cuantas más ganas y más ilusión, mejor".

"Creo que no tenemos que prescindir de nadie de los que hemos estado trabajando todo este tiempo, que tenemos y tienen mucho que ofrecer, y también tenemos que incorporar sabia nueva. Las dos cosas las tenemos que hacer, pero si yo me presento para ser presidenta es para poder presentar un proyecto integrador y que abarque a todo el mundo", ha declarado.

De hecho, eso es lo que quiso hacer bajo candidatura de Alberto Núñez-Feijoo antes de que éste diera un paso atrás en la carrera sucesoria, según ha explicado. "Tal y como yo había hablado con él, hubiera procurado una candidatura de integración y unidad, que es lo que voy a hacer de todas maneras ahora, pero lo hubiéramos hecho con él, claro", ha afirmado.

También a Pablo Casado le ha ofrecido una candidatura conjunta de integración, "para ofrecer a afiliados y militantes la posibilidad de elegir entre menos candidaturas", alternativa que él ya ha rechazado públicamente. "Él quiere llegar hasta el final. Yo lo entiendo, es legítimo y lógico que una persona que ha llegado a ese punto quiera mostrar lo que ha sido capaz de conseguir solo. No pasa nada, este es un proceso muy largo. Tiempo habrá para seguir hablando y construir acuerdos", ha señalado.

"NO HABLARÍA DE DUELO CON SANTAMARÍA"



En su opinión, la integración es crucial porque es la unidad lo que ha hecho fuerte al partido y por eso, considera que "las descalificaciones en lo político y en lo personal sobran". "Lo más importante es que cuando termine el proceso todos tememos que seguir trabajando juntos y si es así, no se pueden abrir heridas ni crear fracturas que luego no se puedan recomponer", ha destacado.

"No creo que la violencia o esa fuerza destructiva sea el elemento que haya que emplear en un momento como el que nos encontramos --ha añadido De Cospedal--. Lo que hay que emplear es capacidad de convicción, intención de sumar, incorporar a cuanta más gente mejor, que nadie sobre, no destruir a nadie. La capacidad o intento de hacer daño y destruir, de segmentar el partido, el crear mucha violencia y mucha tensión es contraproducente para mi partido", ha sentenciado.

Sobre la candidatura de Sáenz de Santamaría, De Cospedal dice que "no hablaría de duelo" con ella, aunque entiende "que es muy entretenido y tiene mucho morbo contar que dos personas se están peleando" y "para algunos, lamentablemente, más si son mujeres". "En eso a mi no me van a encontrar", ha asegurado.

De Cospedal, considera que todos los candidatos son "compañeros" y tienen por ello "mucho en común" y de hecho, dice que no le preocupa que haya media docena de aspirantes, porque "lo único que debe preocupar es que no se produzcan rupturas" y que cuando acabe el congreso, "se pueda componer una lista que sea buena y represente a todo el partido". "Aquí tenemos todos un adversario, todos los que somos candidatos, y ese adversario se llama Pedro Sánchez y se llama Partido Socialista. Así lo veo yo y así lo voy a ver", ha sentenciado.

Por otra parte, De Cospedal ha señalado que ha consultado al comité organizador qué debe hacer con su puesto de secretaria General del Partido porque si bien va a "abandonar" todas sus funciones para que "no haya ninguna sombra de parcialidad" en su candidatura, no quiere que el PP quede en "una posición jurídica complicada" por carecer formalmente de secretaria General cuando aún no ha terminado este mandato. "Estaremos a lo que nos diga el comité", ha apostillado.