La Diputación y AFOCU convocan el Concurso Nacional de Fotografía

Miércoles, 20 junio 2018

El diputado de Cultura, Francisco Javier Doménech, ha remarcado la importancia que le otorga la Diputación al arte de la fotografía no solo con la convocatoria de este concurso, sino también con las numerosas exposiciones que organiza y, sobre todo, con la puesta en marcha del Museo de Fotografía de Huete, dependiente de la Fundación Antonio Pérez.

No en vano, según ha señalado, con este concurso bienal no solo se corrobora ese especial apoyo al arte de la fotografía, sino que, además, se busca impulsar a los fotógrafos conquenses en su producción creativa y, como no, promocionar nuestra provincia con una categoría específica para fotografías realizadas en nuestro territorio.

Un concurso abierto a todo el territorio nacional y para cualquier residente en nuestro país mayor de 16 años, al que pueden presentar cada uno como máximo tres trabajos en la categoría de temática libre y uno en la relacionada con Cuenca y provincia. Fotografías en blanco y negro o color que deberán ser inéditas, presentarse obligatoriamente montadas en passepartout de 40x50 cm e impresas en papel fotográfico de calidad contrastada, no admitiéndose ni transparencias ni diapositivas.

Al igual que en la anterior edición, se han establecido tres premios para la categoría de temática libre, un primer galardón dotado con 1.000 euros, trofeo y diploma; un segundo de 500 euros y diploma; y un tercero de 200 y diploma; a los que se suma un accésit de 200 euros y diploma para el mejor trabajo de temática relativa a Cuenca y provincia. Galardonados que saldrán de los 50 trabajos seleccionados por el jurado, que estará integrado por personas acreditadas del mundo de la fotografía, un miembro de AFOCU y un representante de la institución provincial.

Con las obras seleccionadas se montará una exposición en la Diputación Provincial de Cuenca, de la que se editará un catálogo y en cuya inauguración se hará entrega de los premios de esta edición.



Los interesados tienen hasta el 19 de octubre para presentar o enviar sus trabajos en el Departamento de Cultura de la Diputación, sito en la calle Sargal, nº 2. 16002 Cuenca.

Tanto Diputación como AFOCU confían en que la respuesta a la edición de este año sea, al menos, similar a la registrada en la anterior de 2016 cuando concurrieron un total de 98 fotógrafos de toda España con cerca de 300 trabajos