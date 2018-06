Amores, diagnosticado de ELA, pide colaboración ciudadana para visualizar la enfermedad

Miércoles, 20 junio 2018

Amores, diagnosticado de ELA ha manifestado que "la colaboración es algo que puede hacer cualquiera con una simple pulsera", añadiendo que "sin empatía, colaboración y visibilización nunca habrá investigación, porque un laboratorio por si mismo con tan pocos enfermos nunca va a investigar".

Asimismo, ha destacado la importancia para los enfermos de ELA de "la dependencia, la discapacidad y la teleasistencia", considerando que hay que "agilizar" las revisiones de dependencia de estas personas porque su enfermedad "va avanzando muy rápido".

De igual modo ha pedido apoyo para las asociaciones sociosanitarias que trabajan con los enfermos, ya que se dedican a atenderlos. "No te das cuenta de lo necesarios que son hasta que los necesitas", ha apostillado.

Del mismo modo, ha destacado la atención que tienen las personas diagnosticadas de esta enfermedad en las unidades especializadas en esta enfermedad que existen en la Comunidad de Madrid. Amores ha explicado que esta es "la mejor unidad" para los afectados por ELA, ya que "están al día de los últimos avances".

El director general ha destacado que en estas unidades "desde que entras hasta que sales saben la enfermedad que tienes y te hacen hueco si tu coordinadora ve que necesitas pasar por el psicólogo". "En una unidad vas y haces la ruta, pasas por los cinco o seis especialistas con el informe en la mano para que vean qué ha dicho el anterior", ha añadido.

LABOR COMO DIRECTOR GENERAL



Con respecto a su labor como director general, Juan Ramón Amores ha apuntado que espera "no haber decepcionado a nadie". "Ni a los que me lo propusieron, ni a los que me nombraron ni, lo que es más importante, a la ciudadanía", ha añadido.

Amores ha afirmado que ha intentado "estar en todos los sitios" porque para eso "no hace falta dinero" y es algo que los deportistas necesitan "y que lamentablemente en otras épocas no han tenido". "Ese simple gesto es suficiente para ellos y lo tenemos al alcance de nuestra mano", ha sostenido.

En concreto, el director general ha querido remarcar entre sus actuaciones los proyectos escolares saludables que, según él, han llegado "a algo inimaginable".



Sin embargo, ha citado como "espinita pendiente" la participación de la gente joven en la región y "recuperar" las asociaciones juveniles.

"Hay que recuperar ese órgano de participación con la gente joven, no es sólo darles trabajo sino prepararlos para que lleguen al trabajo mejor formados", ha explicado.