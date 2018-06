IU advierte a Podemos Valdepeñas "del uso ilegítimo de su coalición estatal"

Miércoles, 20 junio 2018

política

Ciudad Real | El Dia

Para Pedro Mellado, coordinador provincial, "el espíritu de la confluencia es lo contrario de lo que hace Podemos Valdepeñas, usando de forma ilegítima una coalición que no le pertenece y excluyendo de forma consciente a una parte fundamental de esa coalición". Por ello, IU dice no entender la actitud de la dirección local de Podemos en Valdepeñas.

Mellado señala además que le parece una falta de respeto a su organización y al resto de los integrantes de la coalición, incluidos "aquellos a los que pretende representar". A IU, dice, "no le preocupa que alguien pueda llegar a confundir un partido con su propia persona, pero tenemos que advertir que las coaliciones no funcionan así".

Finalmente, el coordinador provincial cree que aquel que pretenda "confundir a la gente" no entiende el momento político que viven los municipios de nuestra provincia. "Sería conveniente que rectifiquen en su actitud, quien no es leal a sí mismo y a los suyos no lo puede ser tampoco a la ciudadanía" sentencia Mellado.