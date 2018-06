Trabajadores de hostelería se beneficiarán de un nuevo convenio

Miércoles, 20 junio 2018

EN TOLEDO

Toledo | ELDIAdigital.es

La secretaria provincial de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha, María Eulalia Alonso, ha suscrito con los representantes de la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) y demás sindicatos del sector el Convenio Colectivo Provincial de Hostelería de Toledo, que subirá los salarios a los 10.100 trabajadores del sector el 1,3 por ciento en lo que resta de año, el 1,85 por ciento durante 2019 y el 2 por ciento durante 2020.



Así lo ha anunciado la secretaria provincial de FeSMC UGT Castilla-La Mancha que ha destacado como principales avances del acuerdo la cláusula de "ultractividad" del propio convenio, porque "garantiza que no habrá descuelgues y no se perderá el convenio en un futuro, al prorrogarse año tras año cuando no se llegue a acuerdo con la patronal hasta que este sea posible", según ha informado UGT en nota de prensa.



Otra mejora del convenio es, a juicio de María Eulalia Alonso, que "se aplicará, desde el 1 de enero de 2019, para todo el personal contratado por una empresa que presta servicios a otra empresa principal" y que busca fomentar el empleo estable y de calidad ya que "da preferencia para ocupar plazas de jornada completa a trabajadores de la misma empresa que estén contratados con jornada parcial".



En cuanto a las "jornadas irregulares", el presente acuerdo prevé que podrán pasar de 50 días con 10 horas de jornada trabajo, que preveía como máximo el anterior convenio, a 70 días anuales, "siempre que se cumplan los requisitos que marca el artículo 28", en lugar de los 100 días que proponía la patronal, como ha señalado la secretaria provincial de FeSMC UGT.



Así, la fijación de esas fechas "se realizará en la forma y con la proporción prevista en el referido apartado", una parte de ellas pactada con la representación de los trabajadores, "con un límite máximo de días al mes y, en su desempeño, se respetará en todo caso la jornada máxima anual prevista en el Convenio Colectivo", además de que los trabajadores "menores de 18 años, embarazadas y mujeres en período de lactancia no podrán realizar jornadas superiores a ocho horas diarias de trabajo efectivo", según el texto del nuevo convenio.



En este nuevo acuerdo, el descanso semanal "se ve mejorado en el sentido de que los trabajadores que realicen su jornada laboral en fin de semana tendrán derecho a disfrutar 12 domingos al año de descanso y uno de ellos correlativamente al sábado", además prevé, según María Eulalia Alonso, una ampliación hasta tres años de la reserva del puesto de trabajo para trabajadores que pidan excedencia para el cuidado de sus hijos, en lugar de solo un año que contemplaba el convenio anterior.



Igualmente "se mejora la cobertura del seguro de accidentes para los trabajadores del sector, que pasa de los 15.688 euros de indemnización actual a los 17.000 euros en el nuevo convenio", en el que la parte social y la empresarial se proponen "acordar en un futuro un plus compensatorio de formación para fomentar la profesionalidad de los profesionales del sector", ha concluido la secretaria provincial de UGT.