ESCRIBIR O NO ESCRIBIR (Eduardo Martínez Rico)

Hace algún tiempo, no mucho, escribí aquí en el blog sobre un tema parecido a éste, quizá más diferente de lo que parece: “Leer o no leer”.





Hoy escribo sobre “escribir o no escribir”, en un tono un poco hamletiano, “ser o no ser”. Probablemente, muy probablemente, casi seguro, el escritor vocacional, el vocacional de la escritura, escribe para ser, para respirar, como me gusta a mí decir. Uno escribe porque necesita escribir, como decía Ana María Matute del auténtico escritor; el que los demás, los lectores, lo necesiten ya parece un accidente. Es más, quizá eso sea demasiado pedir.



Pero el escritor, en general, aspira a que lo lean. Una vez que ha decidido publicar, o que quiere publicar, lo que quiere es que lo lean. Siempre he pensado que los escritores tenemos algo de exhibicionistas. Si no, ¿para qué enseñar lo que escribimos a los demás, cuanta más gente mejor?



Me acuerdo que Fernando Sánchez Dragó una vez me decía que era mucho mejor que nos comunicáramos por correo electrónico a que lo hiciéramos por teléfono: “A las palabras se las lleva el viento”, me decía. Esto dicho por él tiene todo el sentido. Y creo que es lo que pensamos, en el fondo, todos los escritores, o todos los escribidores, que diría Vargas Llosa, o todos los que escribimos.



Cuando hablo a veces tengo la sensación de que no llegan mis palabras a sus destinatarios, como si estuviera afónico, como si les faltaran potencia, “pounch”, que dirían ahora. Además, siempre tengo que improvisar demasiado, y no las ordeno como me gustaría; no puedo reflexionar para decir algo más meditado e interesante. Cuando escribo eso no me pasa.



Es más, puede que a veces, al escribir, uno tenga la sensación de que lo hace al vacío, porque unos textos tienen más repercusión que otros, pero lo cierto es que si tiene paciencia al final comprueba que lo escrito sí que tiene esa potencia, ese “pounch”, esa repercusión.



Lo he escrito esta mañana en Twitter: nadie necesita lo que escribimos, lo hacemos, a mi modo de ver, como el que respira, porque lo necesitamos nosotros, pero eso que no necesitaba nadie, con el tiempo, puede gustar a los demás, llenarles de gozo o diversión, o serles útiles para cualquier trabajo.



Yo no escribo este artículo por nada, por nada más que por vocación, por necesidad, por diversión también. Pero sé que correrá su propio vuelo y que llegará a unos lectores, y a otros no, creando su propia vida. Eso es lo bonito, y la satisfacción que crea en el que escribe, pues el texto escrito, para el escritor, ya se debería justificar en el mismo momento en el que sale de su pluma.



“Escribir o no escribir”. En los tiempos en los que la cultura audiovisual es tan fuerte, la escritura, creo yo, permanece, y lo hace con fuerza. Le aporta algo de la que ésta carece, o por lo menos en apariencia. Le aporta tiempo, reflexión, comentario, amplificación, poesía… En realidad la palabra se alía con la imagen y al revés. Muchos escritores fueron fotógrafos; hoy son directores de cine. A mí me encanta la fotografía, y no descarto, en el futuro, hacer cine.



Escribimos para ser, decía Umbral. Es decir, también, yo al menos: para respirar. De otra manera.