The Wife & The Husband presentará este viernes en Ciudad Real su nuevo EP

Miércoles, 20 junio 2018

#DONTSTOPTHEMUSIC

MÚSICA | El Dia

La banda ciudadrealeña The Wife & The Husband presentará el próximo viernes su nuevo EP, un trabajo titulado 'No seas maruja' que se ha grabado en riguroso directo y que reafirma al grupo como referente del rocanrol, el garaje y los ritmos yeyés en la provincia.

Según ha confirmado a Europa Press el bajista del grupo y responsable de los coros, Rafa Morales, el trío --que completan Sandra Basto, voz y guitarra, y José Antonio 'Sabio' Iglesias a la batería y el teclado-- ofrecerá una nueva dosis de su potente directo en el pub Deicy Reillys de Ciudad Real este viernes, día 22 de junio, a las 23.30 de la noche, con entrada libre hasta completar aforo.

"Este trabajo es una vuelta al rocanrol más primitivo, energía por los cuatro costados de los integrantes del grupo", ha señalado Morales, quien ha destacado que se trata de un EP que incluye "cinco temazos fresquitos para el verano".

Entre esos temas, ha destacado el de 'No seas Maruja' que da nombre al EP "como un canto rabioso a rockear, dejar la escoba y enchufarse los tacones y guerrear", mientras que 'Fantasmas' la ha definido como "una oda al fantasma de la ópera en tono fuztoniano y subterráneo".

Completan este nuevo trabajo, grabado en los estudios Popsonic, "La huida", donde "se mastica el puro oeste en tono garagero"; 'You are gonna break my heart', la versión "más disco"; y 'Cuentos', que tiene un tono más pop "pero con la esencia garagera del grupo The Wife & The Husband".

CONCIERTO

Los fans de The Wife & The Husband tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de una colección de píldoras energéticas en el concierto del viernes mientras que quienes aún no conozcan al grupo podrán descubrir un vibrante espectáculo en el pub Deicy Reillys, donde también se podrá adquirir el EP con las canciones compuestas por Sandra Basto --excepto el 'You are gonna break my heart', cuyo crédito es de Monetti y Catena--.

Además, hay que destacar que los arreglos y la producción son de The Wife & The Husband, mientras que el dibujo de la portada es obra del pintor ciudadrealeño José Antonio Iglesias Alonso y la maquetación de Sandra Basto.