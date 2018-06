El Ibex pone fin a tres días consecutivos de caídas

Miércoles, 20 junio 2018

La sesión ha ido de más a menos. El Ibex llegaba a subir más de un 1,2% al mediodía pero ha acabado desinflándose en la recta final del día. Han tirado del selectivo pesos pesados como Santander (+1,42%) o BBVA (+0,82%), que han agradecido un informe de JP Morgan apostando por el sector bancario. En lado de las caídas se han situado valores como Siemens Gamesa (-2,20%) o CIE Automotive (-3,02%).

Una de las citas clave del día ha sido el panel de banqueros centrales como Draghi, Powell o Kuroda en Portugal, si bien las declaraciones de unos y otros no han dejado demasiados titulares. Lo que sí es de agradecer es la victoria de Theresa May en el Parlamento británico ante una votación que se anticipa clave para hacer menos doloroso el proceso de divorcio entre Reino Unido y la U.E.

En Wall Street los ánimos también han estado más relajados que en la jornada de ayer, lo que permite al tecnológico Nasdaq batir máximos históricos. Han hecho lo propio los títulos de compañías como Facebook y Netflix. La noticia negativa del día es el profit warning que ha lanzado Starbucks y que el mercado está penalizando con recortes de más del 8% en sus acciones.

A medida que se acerca la cumbre de la OPEP este viernes, los implicados van tratando de posicionarse. Hoy hemos contado con declaraciones de líderes de países productores como Ecuador, Irán o Arabia Saudí que muestran como las posiciones no están demasiado distanciadas y que indican que salvo sorpresa veremos antes del fin de semana un acuerdo para elevar la producción. Mientras tanto, el precio del petróleo subía hoy no tanto por las expectativas sobre el pacto de la OPEP si no por la publicación semanal de inventarios de crudo en EE.UU., que muestran una caída mayor de la esperada.

El eurodólar se ha mantenido hoy impasible y sigue rondando niveles mínimos del año en zona de 1,159. En renta fija tampoco ha habido variaciones significativas. El bono americano a diez años sitúa su rentabilidad en el 2,90% y el español en el 1,24%, con la prima de riesgo en los 87 puntos básicos.

