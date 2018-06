La balanza se inclina en un viejo debate: la tortilla, mejor con cebolla

Viernes, 22 junio 2018

Si bien la paella lleva años postulándose como el plato español más conocido de la gastronomía nacional fuera de nuestras fronteras, la famosa comida valenciana no se encuentra en el número uno de la lista de platos típicos preferidos por los españoles. Así lo revela la última encuesta que ha llevado a cabo el comparador de seguros de salud Acierto.com, que sitúa a la tortilla de patatas en la cúspide de esta lista, con una diferencia de casi 20 puntos porcentuales.

Es decir: el 47,5% de los participantes del estudio se decantó por la tortilla de patatas, mientras que el 27,8% prefirió la paella. O lo que es lo mismo: casi 2 de cada 4 españoles eligen la tortilla de patatas como su comida tradicional predilecta. Le siguen de cerca el cocido madrileño (10,7%), el gazpacho andaluz (7,8%) y otros ágapes como las lentejas y las croquetas (6,1%).



Tortilla de patatas: ¿con o sin cebolla?

Llegados a este punto surge el eterno debate: ¿tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?. Según los datos del comparador, casi el 60% de los participantes del estudio escogió esta segunda –con cebolla–, mientras que el 20,2% se inclinó por esta segunda opción. El 20% afirmó que le gustaban ambas, y el 0,7 que ninguna de las dos.

No obstante, la “fórmula” de la paella es la que más buscan los cocinillas nacionales en Internet. De hecho, es la cuarta receta más buscada en todo el mundo –por detrás de la pizza, el sushi y el risotto–. Respecto a la variedad favorita de los comensales, el 60% se decanta por la receta tradicional –con conejo, pollo, garrofó y otros productos de la tierra–, mientras que el 33% prefiere la mixta.



España, país de bares y turismo gastronómico

Por otra parte, son muchos los que disfrutan de estos manjares fuera de casa. Tantos, que los españoles gastan unos 1.900 euros de media al año en bares, cafeterías y restaurantes. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta el amplio abanico de opciones que ofrece nuestro país: hasta 260.000 bares (uno por cada 175 personas); y que nos sitúa a la cabeza de los países con mayor densidad de establecimientos de este tipo del mundo. En todo caso, los españoles no solo vamos al bar, sino que el turismo gastronómico y las opciones gourmet está viviendo su momento más dulce.

Tal es así, que hasta el 42% de los encuestados afirmó haber acudido a un restaurante gourmet. El 17,5% aseguró que no, pero que le encantaría hacerlo. Los datos del estudio también arrojan luz sobre la asiduidad con la que visitan estos locales para “paladares sofisticados”: el 40% dice hacerlo habitualmente o una vez cada tres meses. No obstante, no es el único tipo de “gastronomía” que ha crecido, pues las comandas medias en restaurantes en centros comerciales se han incrementado un 4,7% este último año.

Además, 3 de cada 4 turistas españoles dicen viajar para disfrutar de la gastronomía de otros lugares de la península; de hecho este constituye un factor decisivo a la hora de viajar y disfrutar de las diferentes propuestas del destino vacacional. Asimismo, el gasto en turismo gastronómico se ha disparado un 17% respecto del año pasado. Y se estima que los turistas -nacionales e internacionales- que buscan experiencias gastronómicas se dejan más de 12.000 millones de euros al año. Las comunidades autónomas más visitadas con tal fin son Andalucía, Galicia, País Vasco y Asturias.

Este tipo de escapadas, además, suelen planificarse con antelación. Un punto en el que resulta interesante contratar un seguro de cancelación de viaje que se haga cargo de cualquier imprevisto que pueda producirse. “Estas pólizas suelen cubrir desde el alojamiento, hasta el transporte, el alquiler de vehículos, las entradas a espectáculos, las excursiones programadas y rutas, y hasta los gastos que pudieran derivarse de cancelar una reserva en un restaurante gourmet”, comenta Carlos Brüggemann, cofundador de Acierto.com.