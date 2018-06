El PSOE pide a Latre que se cubran todas las plazas de músicos de la Banda Provincial

Jueves, 21 junio 2018

política

Guadalajara | El Dia

La viceportavoz del Grupo Socialista, Sara Simón, ha explicado que de esas 57 plazas creadas, la Banda Provincial de Música únicamente tiene cubiertas en la actualidad 20 y “esa carencia de músicos se está supliendo en parte con becas, pero entendemos que es insuficiente para el buen funcionamiento de la Banda, a pesar del buen hacer y la profesionalidad de los veinte músicos que están en ella actualmente”.

En la convocatoria de 2017 se ofertaron veinte becas para la Banda Provincial de Música, con lo que no se llegó a cubrir todas las plazas vacantes, mientras que este año todavía no se han publicado las bases para conceder estas becas. “A pesar de considerar positivo que se oferten estas plazas becadas para que los jóvenes artistas de nuestra provincia se puedan formar, creemos que no se puede ni se debe basar la continuidad de la Banda Provincial en este sistema. Los becarios deben ser un aporte extra para la Banda, pero no se puede poner sobre sus hombros el buen funcionamiento de la misma”, ha señalado Sara Simón.

Un recurso desmantelado por Guarinos que debe recuperarse.

La viceportavoz socialista ha hecho esta petición coincidiendo con la celebración del Día de la Música y tras recordar que “la Banda Provincial de Música lleva seis años sin dar servicio a los pueblos por el empeño de la anterior presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, que la desmanteló y por la continuidad de Latre, que a día de hoy sigue sin dar una solución para su buen funcionamiento”.

Sara Simón ha insistido en que deben cubrirse todas las plazas creadas para que “la Banda Provincial de Música vuelva a ser un recurso cultural para nuestros pueblos, porque la cultura y el ocio también deben verse como una opción para luchar contra la despoblación” y que “sea un recurso del que se pueda disfrutar en los municipios de la provincia durante todo el año, no solo durante los meses que parte de las plazas se cubren con becarios”.

Según ha indicado, “el objetivo de nuestra petición es que la Banda Provincial de Música recupere las cincuenta actuaciones anuales que tenía a lo largo y ancho de nuestra provincia hasta hace seis años, cuando el Gobierno de Guarinos y Latre decidió desmantelar el servicio”.