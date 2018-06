Un concejal del PP de Cuenca critica al partido por "favorecer a Cospedal"

Jueves, 21 junio 2018

Política

Cuenca | ELDIAdigital

A preguntas de los medios en el transcurso de la rueda de prensa, García Hidalgo ha subrayado que no ha firmado ningún aval, pero apoya a Sáenz de Santamaría por ser, de los siete aspirantes, "la candidata más indicada para recuperar tanto el partido como el Gobierno de España".

De otro lado, se ha mostrado crítico por el hecho de que "algunas sedes se pusieron solo a disposición de Cospedal" en el periodo de recogida de avales. "No me parece mal que se recojan avales para Cospedal en donde sea, pero no me parece bien que se hagan convocatorias de tipo casi oficial para una candidata y no para el resto", ha espetado en este sentido.

No obstante, el edil ha reconocido que los 'populares' deben sentirse "muy satisfechos" por la "calidad de los candidatos que se presentan, porque sean siete y porque, por fin, podamos elegir" entre varias personas con "gran calidad y capacidad", algo que considera un motivo para "estar contentos y enorgullecernos".

Con todo, ha advertido de una "serie de trabas" en el proceso, como la "necesidad de inscribirse en un congreso", requisito que considera "una barbaridad", o el sistema de compromisarios, aunque admite que este "se aprobó en congreso".