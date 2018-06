Cañada del Hoyo se incorpora al XI Circuito de Bolos Diputación ‘Serranía de Cuenca’

Jueves, 21 junio 2018

Polideportivo

DEPORTES | El Día 16:21 |

El diputado de Deportes, Óscar Pinar, ha presentado esta edición, que arrancará el próximo 23 de junio en Portilla y concluirá el 15 de septiembre en Cañada del Hoyo, y ha invitado a los ciudadanos a disfrutar de estas jornadas de bolos y, como no, de la riqueza paisajística de los municipios que las albergan

Todo está preparado para la celebración del XI Circuito de Bolos Diputación ‘Serranía de Cuenca’ 2018, que este año cuenta como una de sus grandes novedades la incorporación del municipio de Cañada del Hoyo. Un Circuito que ha sido presentado este jueves por el diputado de Deportes, Óscar Pinar, y el jefe del Servicio de Deportes de la Diputación, Juan Ignacio Lillo, que han estado acompañados por los representantes de algunos de los diez municipios participantes este año.



El XI Circuito de Bolos Diputación ‘Serranía de Cuenca’ 2018 arrancará el próximo 23 de junio en Portilla y concluirá el 15 de septiembre en Cañada del Hoyo, eso sí, una vez haya pasado por las localidades de Valdemoro de la Sierra (30 de junio), Cuenca, (14 de julio), Beamud (21 de julio), Buenache de la Sierra (28 de julio), La Cierva (4 de agosto), Huélamo (11 de agosto), Zarzuela (18 de agosto) y Uña (25 de agosto).

Pinar ha llamado la atención sobre el resurgimiento de esta modalidad deportiva tradicional de nuestra Serranía gracias a este Circuito, que viene obteniendo una excelente respuesta de los municipios de esta zona. No es extrañar, por lo tanto, que hiciera un llamamiento a la población a animarse a disfrutar con estas jornadas de bolos y, como no, de la riqueza paisajística de las localidades que las albergan. En este sentido, ha recordado que cada uno de los diez equipos participantes no podrá tener más de 16 jugadores o jugadoras, siendo necesario que se designe un capitán-delegado en cada uno de ellos, así como un árbitro, que hará las labores de su cargo en la competición que se desarrolle en su municipio. El capitán, por su parte, será el encargado de elegir a los cuatro jugadores titulares y algún suplente, procurando que la totalidad del equipo vaya participando a lo largo del Circuito.

Otras novedades

Pero la incorporación de Cañada del Hoyo no ha sido la única novedad del Circuito de este año, porque, tal y como ha detallado Lillo, se ha introducido la obligatoriedad de que el equipo de la localidad organizadora de la jornada ponga a disposición de todos los jugadores de, al menos, seis bolas de juego, a las que se sumarán, al menos, una más por cada equipo, por lo que en cada competición habrá un mínimo de 15 bolas a disposición de todos los jugadores. Otra de las novedades viene dada por los horarios. Y es que este año se ha establecido que las jornadas den comienzo a las 17 horas durante los meses de junio, julio y septiembre, mientras que en agosto se retrasará media hora con el fin de evitar las altas temperaturas.

Aunque en cada jornada se jugará con arreglo a las normas del municipio en la que se celebra, Lillo ha querido dejar claro que todas las competiciones se realizarán a 4 entradas por equipo y para todos sus jugadores. Cada jugador lanzará por entrada una única bola desde la mano y luego realizará la rebatida. Las entradas, no se realizarán seguidas, sino alternado los equipos según sorteo previo, a excepción del equipo local que siempre lo hará en primer lugar para así recordar el modo de juego al resto.