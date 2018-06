Esteban Paños: "lo que nos diferencia a Ciudadanos es que a cada crítica hacemos una propuesta"

Viernes, 22 junio 2018

ENTREVISTA AL PORTAVOZ DE CIUDADANOS

Toledo | Carmela Clemente

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Toledo, Esteban Paños, cuando empezaba su andadura política dijo que sería un concejal muy cercano, quería hacer una política donde todo el mundo le pudiera llamar y contarle, y es lo que sucede; aunque reconoce que le faltan horas al día para reunirse con más gente y más vecinos, porque para él, “es el principal trabajo que podemos hacer los concejales”.

Eldiadigital.es ha querido conocer más a fondo al portavoz municipal de Ciudadanos en Toledo y su trabajo diario. Desde la agrupación naranja el objetivo fundamental es que la ciudad avance y que se invierta correctamente el dinero, sin embargo, saben que hoy en día los impuestos que hay en Toledo son demasiados altos y apuestan por preguntar e integrar más al “ciudadano” porque al final hay que proyectar qué ciudad se quiere y cómo se quiere vivir.

La ciudad de Toledo ha recibido recientemente el título de Escoba de Platino, ¿cómo casa esto con la problemática del bolseo que tiene el casco?



E.P. Primero considero que Toledo no es una ciudad sucia, y segundo cuando uno se presenta a este tipo de premios paga una candidatura para poder presentarse.



Por otro lado el cómo se está gestionando el sistema de residuos en la ciudad, ha venido un poco a colación de un fracaso en la participación porque todas las personas y entidades que componen el consejo de participación, incluidos los grupos políticos, hemos dicho que no queríamos el sistema de recogida de residuos que hay actualmente, queremos un sistema distinto porque hay bolsas a deshoras, hay gatos que rompen las bolsas y hay una falta de civismo acompañado con que no hay contenedores, pues al final produce una mala imagen en el casco a deshoras.



Entonces, la alcaldesa ha decidido solamente y de manera unilateral que el sistema de bolseo va a seguir, sin escuchar ni siquiera un poco al resto de la sociedad toledana, por tanto aquí ha habido un fallo de la participación.



Nadie entiende que cuando acabe la legislatura en el año 2019 no pueda haber una recogida selectiva de residuos en el Caso Histórico, un barrio de 10.800 habitantes, sólo hay un punto donde se puede reciclar que hay unos contenedores reciclados.



Esto no ayuda a que en Toledo se esté trabajando por el medio ambiente, y esos slogan que se cuelgan a veces no casan con estos hechos.



Ciudadanos proponía locales de recogida segregada, espacios municipales del ayuntamiento o en alquiler, donde podamos poner los distintos tipos de residuos.

"A veces es difícil mantener el talante, yo he llegado a pegar puñetazos en el pleno encima de la mesa porque hay veces que se te van los nervios y es difícil aguantarse"

Ciudadanos tiene una forma de hacer política con más talante y buenas maneras a diferencia del PP por ejemplo, que es más incisivo y busca más la confrontación, ¿cree que en ocasiones les ha faltado carácter? O sin embargo, ¿es una estrategia para diferenciarse de los demás?



E.P. A veces es difícil mantener el talante, yo he llegado a pegar puñetazos en el pleno encima de la mesa porque hay veces que se te van los nervios y es difícil aguantarse. Pero realmente lo que nos diferencia a Ciudadanos de las demás fuerzas políticas es que a cada crítica hacemos una propuesta. Criticar a uno para poner a otro yo creo que no sirve y hay que tener siempre el objetivo de que la ciudad avance.



Para ello todas aquellas propuestas que no sean buenas que criticamos tenemos que darle una respuesta con otra propuesta que sea lo suficientemente buena para enmendar la suya y eso es un trabajo enorme de oficina pero también de pasear, de hablar con la gente, de ver que se está haciendo, y sobre todo de mucha innovación y de mucho desarrollo para saber qué tipo de ciudad queremos dejarle a la gente que venga detrás y ese es el principal talante que nos distingue.

La forma de los “viejos” partidos de decir algo y a los cinco minutos responder el otro partido son cosas que la gente ya está harta y dice sí bien, ¿pero usted qué es lo que haría?, pues ese es el espacio de Ciudadanos, al que hay que añadir cómo lo haríamos, y cuánto le va a costar al ciudadano, y ese es el trabajo que va haciendo Ciudadanos cada día.



Una de las primeras cosas que pidió Ciudadanos es cambiar el reglamento orgánico del pleno, para que realmente sea una herramienta de trabajo, normalmente en el pleno se habla del grupo minoritario al mayoritario pero no se tiene en cuenta quién hace la propuesta, nosotros proponíamos que la persona que hiciera la propuesta fuese la última en contestar después de que intervinieran los grupos políticos para poderles contestar, nosotros lo consideramos una herramienta de trabajo pero en estos tres años de legislatura nos hemos dado cuenta que es un arma política que utilizan y esto es un engaño a los vecinos, se puede hablar de cualquier tema pero lo que no quieren es buscar una solución, si no a la persona que ha hecho la propuesta se le daría la posibilidad de contestar a los demás y dar una solución, y aquí eso no se hace. Todos lo rechazaron.

"Las encuestas al final son encuestas y dependen del momento y del calentón político que tenga la gente"

Entonces, en general, las relaciones con la oposición y el gobierno municipal ¿qué tal son?

E.P. Los vecinos nos dan el mandato a cuatro grupos y por ello, está claro, que hay que llegar a acuerdos. La figura de los nuevos políticos y de la nueva política es de ser una persona dialogante, de ser una persona comprensiva y de una persona que sepa ponerse en el lugar del otro.

Por otro lado, según avanza la legislatura lo que uno ha ido sembrando y cosechando al otro le va molestando, y muchas veces una crítica constructiva es lo que más duele, si te lo argumentan y te dicen cómo lo deberías hacer, esas cosas duelen mucho. Entonces muchas veces lo que más duele no es la crítica destructiva sin ningún tipo de aportación, a veces lo que más duele es una crítica que va respaldada por unas iniciativas, por una propuesta distinta.

También hay que decir que los cuatro portavoces nos hemos puesto de acuerdo para sacar temas importantes para la ciudad, y otras veces que no. Yo creo que en general es tener alturas de miras para trabajar por y para la ciudad.

Según las últimas encuestas Ciudadanos baja a la tercera posición, el PSOE sube en número de votos al primero y PP se mantiene el segundo, ¿esto es debido a los últimos acontecimientos como la llegada del PSOE al Gobierno?



E.P. Las encuestas al final son encuestas y dependen del momento y del calentón político que tenga la gente, pero nunca se suelen parecer tanto al voto que es al final la mejor encuesta, el día que la gente va a votar.

Nosotros no solemos estar pendientes de las encuestas. De lo que estamos pendientes es del trabajo del día a día que es la mejor encuesta y de que el trabajo que se haga llegue a la gente.

"Las empresas vienen a las ciudades porque tienen suelo industrial, impuestos atractivos, y buenas comunicaciones, Toledo está a 65 KM de Madrid"

¿Cuál es el motivo de que sólo se hayan llevado a cabo 5 de las 25 mociones presentadas por Ciudadanos y aprobadas en el pleno municipal?



E.P. Porque no quieren, porque no les da la gana, porque no quieren trabajar, porque piensan que es muy bueno y entonces piensan que nosotros podríamos sacar pecho de que hemos hecho una propuesta buena para la ciudad…



A mí me parece que el pleno debería ser uno de los sitios más sagrados en la ciudad, entonces, propuestas en el pleno aprobadas por unanimidad que no se llevan a cabo me parece que es una falta de respeto hacia los vecinos y hacia los grupos que las han presentado, porque cuando uno se compromete y levanta la mano en llevar a cabo una iniciativa y no la cumple, también es una falta de respeto hacia los vecinos.



¿Qué pensamos hacer? Nosotros viendo lo que estaba sucediendo el año pasado presentamos una moción que consistía solamente en evaluación, seguimiento y control de las mociones aprobadas en el pleno porque nos parecía que los dos partidos del gobierno municipal, Ganemos y PSOE estaban haciendo una dejación de funciones y que a su vez esta moción incluía una explicación a los vecinos de por qué no se había llevado a cabo esa moción y estuviera explicado y subido a la página web del Ayuntamiento, así que siguiendo su lógica nos dijeron que no, que no querían hacer ese control.

Hablemos de desempleo y de políticas de empleo, en junio Toledo registró un total de 64.290 personas en paro, ¿qué políticas plantea Ciudadanos en este aspecto?



E.P. Toledo tiene un problema, pensamos que hay que industrializar la ciudad. Hay que dotarla de suelo industrial y favorecer que vengan las empresas a la ciudad, y aquí hay una apuesta importante, primero ofrecer el suelo y después ser fiscalmente atractivos para las empresas y esto es bajar los impuestos y darles facilidades.

Las empresas vienen a las ciudades porque tienen suelo industrial, impuestos atractivos, y buenas comunicaciones, Toledo está a 65 KM de Madrid.



¿Qué le parecen las inversiones empresariales en Toledo como la futura nave en el Polígono industrial construida por Montepino y el parque temático Puy du Fou?

E.P. Los anuncios hay que hacerlos cuando todo esté ya preparado porque de esas en Toledo ya conocemos muchas, también se anunciaron la Coca-Cola, El Corte Inglés y al final esto es como el cuento del lobo, y al final no viene el lobo, entonces si que es verdad es que se van a montar estas empresas pero sí que es verdad que tienen ambición de anuncios y de anuncios, esa vieja política de anunciar y de salir en la foto desde Ciudadanos no la compartimos, nosotros pensamos que hay que hacer mucho más trabajo y dar mucha más participación a los vecinos.

Yo creo que las cosas no deben ser anunciadas por sorpresa, una empresa va a venir a Toledo por tener un buen suelo industrial, buenas condiciones económicas, unos impuestos bajos, incluso porque el Ayuntamiento de apoyo a las empresas tanto pequeñas, como medianas y grandes.

Entonces Ciudadanos en su programa electoral ¿llevaría a cabo una bajada de impuesto para que las empresas quisieran venir a invertir en Toledo?



E.P. Mira si es así, que en la revisión de las ordenanzas fiscales a finales de octubre del 2017, Ciudadanos propuso hacer una modificación del 50% de la tasa en la licencia de apertura de locales, porque nos parece que un empresario o un emprendedor que llega y quiere abrir un negocio cuando levanta la persiana el primer mes que no sabes si vas a tener mucha clientela o poca, si vas vender mucho o poco, que además tienes que pagar todo el producto que tienes en la tienda, que además tienes que haber pagado dos meses de fianza si eres de alquiler, dar de alta luz, etc, pues nos parece que pagar 3.000 euros por una licencia de apertura pues nos parecía un desembolso importante y al final lo que vas es poniendo piedras en la mochila a ese emprendedor que lo que quiere es que su empresa funcione y además contratar a personas y por ello nos parecía que era importante rebajarlo y se nos dijo que no.



Pero, curiosamente, el 31 de enero de este año la alcaldesa, Milagros Tolón, anuncia una rebaja en la tasa de licencia de apertura un 50% a todas las empresas (www.toledo.es/la-alcaldesa-anuncia-una-rebaja-en-la-tasa-de-apertura-de-negocios-y-un-acuerdo-para-que-polvorines-sea-campus-tecnologico/) y nos sienta mal. Nos sienta mal porque si yo fuera el empresario yo diría, pero oiga usted ha dicho que no en noviembre, yo podría haber estado ahorrándome esa tasa de apertura, entonces lo anuncia usted, para salir en la foto usted.

Encima, tanto es que son sólo anuncios que aún no se ha rebajado el 50% la tasa.

"Al buzón del ciudadano le doy un cero, el buzón del ciudadano que tenemos en la ciudad es vergonzoso, la gente se indigna"

La participación ciudadana ha sido uno de los slogans fundamentales del equipo de gobierno PSOE-Ganemos, ¿qué opinión tiene usted, que se reúne tanto con las asociaciones de vecinos como con los colectivos de Toledo?

E.P. En general con la participación la gente no está contenta, los vecinos con toda la ilusión llevaron al consejo de participación todas sus propuestas y como son buenas todas se aprueban prácticamente por unanimidad, pero van pasando los meses y los meses, y esas propuestas caen en un saco roto, pues un poco como nos pasa a nosotros con las mociones en el pleno, los vecinos dicen ¿por qué no se ejecutan?



Me parece que se tenían que haber buscado un slogan distinto porque ha sido uno de los pilares que prometían donde más han fallado, ese, y el de la transparencia.



La gente no es tonta y saben que se hacen muchas fotos de cara a la galería y a la gente ya empieza a molestarle, porque los impuestos son de todos los vecinos, y no todos tienen la misma facilidad para pagar los impuestos, y realmente hay obras que se llevan reclamando mucho tiempo y tampoco se hacen.



La principal queja que demandan de las asociaciones de vecinos es que ellos tienen la misma representación que un solo vecino que hace una demanda y ellos sienten que no es justo que ellos que representan a todos los vecinos de un barrio, se han agrupado y se pasan la vida viendo las necesidades y pateándose el barrio, tengan la misma representación que una persona que a título personal hace una propuesta.

Desde el Ayuntamiento se propone que los consejos de participación y el buzón del ciudadano sean una de las vías con las que cuentan a la hora de decidir el reparto de las inversiones, ¿qué grado de utilidad y de representación le otorga usted?



E.P. Al buzón del ciudadano le doy un cero, el buzón del ciudadano que tenemos en la ciudad es vergonzoso, la gente se indigna, porque ponen una queja y primero no es pública, segundo la persona que contesta no dice ni quien es, no se identifica, es tomarle el pelo a la gente.



Por otro lado, los presupuestos participativos nos parecen bien, pero habría que haberlos diseñados desde el primer momento y deberían estar incluidos en las presupuestos de la corporación pero resulta que como tenemos superávit, ahora sí vamos a hacer presupuestos participativos.



Las inversiones cuando se ejecutan, por ejemplo, a la hora de construir un parque los vecinos se quejan que nunca ven el proyecto, nunca lo ven las asociaciones, y luego no se ha tenido en cuanta unas cosas u otras que reclamaban los vecinos de ese barrio. Esto es tener la idea de la participación, cuanto más gente participa y vea el proyecto, será mucho mejor para la ciudad.