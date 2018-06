UNA JUSTICIA CIEGA Y UNA PRENSA MUDA (Por Santiago Mateo)

Viernes, 22 junio 2018

OPINIÓN | ELDIAdigital

Leo las noticias de actualidad y se me revuelve el estómago al comprobar una vez más cómo vivimos en la ilusión de una falsa democracia donde la separación de poderes se difumina, la justicia se pone al servicio de los políticos y el ejercicio del periodismo es perseguido y atacado. Después de 40 años de transición llegamos de nuevo a una dictadura pero encubierta.





No salgo de mi asombro al leer que un juzgado de Madrid a citado en calidad de investigados, la manera que se inventaron los políticos para que no les dijeran que estaban imputados, a los periodistas que destaparon el caso del falso máster de Cifuentes.

Un caso que se ha demostrado por activa y por pasiva que fue real, que ha provocado que se esté investigando a infinidad de personas que estudiaron el mismo máster o los profesores que lo impartieron. Un escándalo que hizo que dirigentes políticos por toda España corrigieran las imprecisiones que se ‘habían colado’ en sus currículos.

Cifuentes se despidió cuando dimitió sin admitir su culpa y acusando a interese oscuros que actuaban contra su persona. Una estrategia que han plagiado distintos dirigentes políticos cada vez que sus nombres han salido vinculados a un caso de corrupción: “nada es verdad, todo es un montaje”.

Pero en esta ocasión el asunto ha subido un peldaño más. El colmo de los disparates es que estos profesionales de ‘eldiario.es’, por el mero hecho de hacer su trabajo, se enfrentan a siete años de cárcel. Muchos más de los que podrían ser condenados los autores del delito real que ellos denunciaron.

Una vez más los políticos se empeñan en demostrar que lo que buscan cuando hablan de una justicia ciega es que no vea lo que no se les diga que tiene que ver. Y al mismo tiempo, una prensa muda, al servicio del más fuerte, que no levante la alfombra aunque la mierda que se esconda bajo ella haga tropezar hasta a un presidente del Gobierno que perdió la primera moción de censura de la historia de España.

La amenaza de judicializar la labor del cuarto poder, el que debería vigilar el correcto desarrollo de la democracia no es algo banal. Ya se encargaron ellos mismos de encarecer la justicia, que partiendo de ahí, ya no es igual para todos. En unas ocasiones utilizan los medios de la Administración para defender sus propios intereses, aludiendo a que un ataque personal es también contra el cargo que desempeñan. En otras, utilizan sus propios recursos, acaudalados tras años de suculentos sueldos que les sitúan en un lugar de privilegio frente a periodistas con muchos menos recursos para pleitear.

Durante tres décadas estuve al frente de uno de los mayores grupos de comunicación de Castilla-La Mancha, El Día, y como tal tuve la ocasión de sufrir estas tácticas en mis propias carnes. Ahora retirado de la vida empresarial, no me duele menos ver cómo esta profesión que admiro, respeto y defiendo es atacada con saña por parte de quienes no les gustan las informaciones publicadas, veraces y contrastadas.

Mucho se habla de la necesidad de derogar la Ley Mordaza, pero no corramos el riesgo de quitar de un lugar para ponerla en otro. Debemos defender una prensa libre, fuerte e independiente y pedir mayor rigor a los jueces a la hora de dar cauce a este tipo de denuncias que demuestran que en España hay una Justicia de dos velocidades y siempre es el periodista el que termina atropellado.