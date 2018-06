Sescam y sindicatos coinciden que "difícilmente" se hubiera evitado la agresión al médico

Viernes, 22 junio 2018

AGRESIÓN CAMARENA

Toledo | ELDIAdigital.es

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y los sindicatos se han mostrado de acuerdo en que la agresión sufrida a un médico en Camarena (Toledo) presuntamente a manos de joven de 29 años el pasado jueves, "díficilmente hubiera podido ser evitable", aunque aún no se conocen todos los datos ni todas las declaraciones de los intervinientes en este suceso.



Así lo ha manifestado la directora del Sescam, Regina Leal, a preguntas de los medios antes de participar en el XXVII Congreso de Cirugía Ortopédica, después de que este jueves sindicatos y administración se reunieran en Mesa Sectorial y abordaran, entre otros asuntos, esta agresión, por la que este sanitario continúa ingresado en el Hospital Virgen de la Salud.



En este encuentro acordaron convocar el Comité Central de Seguridad y Salud el próximo 11 de julio para abordar este tipo de casos de pacientes afectados, de la atención sanitaria en entornos no seguros y de las medidas que se pueden llevar a cabo para que no vuelva a suceder.



"Tenemos que revisarlo todo por si podemos hacer algo", ha afirmado Leal, que ha avanzado que, tras este comité, Administración regional, sindicatos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y colegios profesionales se reunirán en el marco del Observatorio frente a las agresiones a profesionales sanitarios.



Preguntada por algunos sindicatos que afirman que este órgano no está dotado económicamente, la directora del Sescam ha asegurado que son voces "individuales y locales", que han manifestado una opinión "muy particular", que no se corresponde con la de los representantes regionales reunidos en Mesa Sectorial.



FILTRACIÓN DEL EXAMEN



De otro lado, a preguntas de los medios sobre la presunta filtración en el examen de oposición de médico de familia, que fue trasladada este jueves a los juzgados de Cuenca, Leal ha señalado que no han tenido ninguna comunicación oficial, únicamente por los medios de comunicación.



Respecto a que la posible filtración pudiera venir del ordenador de un informático del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, la directora del Sescam ha precisado que el juzgado realizó la petición de pruebas en determinados ordenadores y ha querido ser prudente, pues aunque parece que el juez ha encontrado indicios en esa dirección, no quiere "arriesgarse" a ofrecer datos hasta que no haya una sentencia.



Este mismo jueves el Sescam comunicó a los sindicatos la suspensión temporal administrativa de este proceso, "y el resultado de esta Oferta Pública de Empleo en esta categoría dependerá del resultado de la investigación", ha señalado.



"No sabemos si afecta a uno o más de un candidato o si ha habido filtración. Si la sentencia nos dice que no ha habido recuperaremos el proceso íntegramente, estamos en manos del juez, cuando tengamos la sentencia tomaremos la decisión", ha concluido.