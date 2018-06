El IMPEFE pone en marcha un mapa interactivo para conocer los locales disponibles

Viernes, 22 junio 2018

capital

Ciudad Real | El Dia

Se trata de una iniciativa impulsada dentro del Área del Pequeño Comercio para radiografiar la situación del sector. “Detectamos un repunte de esta actividad, pero hacer un digan para comprobar que es así es fundamental, y sobre todo hacerlo desde una herramienta que sea transparente, veraz y rigurosa”.

La iniciativa “Comercio al Día” se visualiza en un mapa interactivo y visual para conocer el estado de los locales comerciales a través de un mapa y una web asociada en la que se pueden sumar o eliminar los locales para saber la ubicación de aquellos que se encuentran en alquiler o en venta.

Además, se trata de una herramienta visual que permite a aquella persona que esté interesada en abrir un negocio la posibilidad de conocer condiciones, la ubicación del local y las opciones cercanas que existen. Para ello cada local comercial que no se encuentra ocupado actualmente cuenta con un punto de partida en “street view” para poder ver los alrededores. Además, en las imágenes del espacio se encuentra reflejado el teléfono tal y como puede ser consultado al pasear por la calle.

El concejal reconocía que “cuando alguien quiere alquilar tiene que dirigirse a una empresa especializada o dirigirse a las calles. Con esta herramienta podrán comprobar los locales que están vacios, para después llamar e interesarse, aunque nosotros nuestro interés es introducir datos como metros cuadrados, teléfonos, etc. que sea una herramienta útil, porque esto puede incentivar el alquiler de locales de una manera más fácil”.

En la actualidad 324 locales de la almendra interior de ronda se encuentran sin uso actualmente, o bien en alquiler o venta. Este dato implica que entre un 20 y un 25% de los espacios comerciales con los que cuenta esta zona de la capital no están siendo utilizados.

Existen numerosos espacios que no cuentan con cartel ni parecen abandonados, por lo que estarían siendo usados para otros usos no comerciales. De esos 324 locales, 282 se encuentran en alquiler o venta, con un cartel que marca esta situación en su puerta, mientras que los 42 restantes se tratarían de espacios que no tienen uso actualmente.

El concejal reconocía que “conocer el estado real de los locales permitirá además la puesta en marcha de políticas de promoción económica en el pequeño comercio, para incentivar la actividad en zonas y barrios concretos de Ciudad Real”.

El mapa puede consultarse en http://www.impefe.es/mapa-locales/