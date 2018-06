Presentado en Manzanares el libro de Justo García Soriano, “El plan de pensiones”

Viernes, 22 junio 2018

La Biblioteca Municipal de Manzanares acogió en la tarde de ayer la presentación del segundo libro de Justo García Soriano, “El plan de pensiones”, una novela de ficción que cuenta cuenta la historia de cómo un trabajador de la banca hace un desfalco a un banco muy famoso, y “ese es su propio plan de pensiones”, el cual se gasta en dar la vuelta al mundo en vela tal y como señala el autor de la obra. La novela, que nada tiene que ver con la venta de productos financieros, fue presentada por el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, quién puso en valor la calidad del libro.

Para el regidor municipal, “la novela está maravillosamente escrita”, “hace una crítica de lo que ha significado este país, y como unos pocos listos han estafado a miles y miles de personas decentes”, y se enorgulleció de que se haya podido presentar en Manzanares. Del mismo modo, el primer edil reconoció ser lector habitual del blog que García actualiza semanalmente “releja y fotografía la realidad política y social de España, y lo hace con una escritura absolutamente maravillosa”.

El libro comienza con la lectura del testamento del protagonista de la novela, a través del cual irá contando su hazaña y su vida. Con él, Justo García hace “un alegato contra el maltrato que la sociedad produce a las clases medias”, señala, “todo en realidad va de eso, de cómo las clases medias hemos medio sobrevivido a pesar de la persecución a la que hemos sido sometidos por las administraciones, instituciones de todo tipo, bancos, empresas de telefonía, y otras empresas”.

La obra refleja la realidad “tozuda y frecuentemente cruel de unas clases que fueron torturadas en España en la época de la burbuja inmobiliaria”, con una seña de identidad propia: el protagonista de este libro la sortea, se burla de ella y consigue vengarse.

Para el escritor, la clase media existe, pero no tiene conciencia de clase por disponer, por ejemplo, de dispositivos electrónicos de última tecnología que crean una sensación diferente. Esta crítica social es sello del autor, que también muestra sus reivindicaciones en su primer libro, “La casa de Juanes”, en el que evidencia la brecha entre la España rural y urbana; y en una obra de teatro escrita por él, que aún no ha visto la luz: “lo que me gusta hacer en verdad es intentar comprender lo que veo, y contarlo”. En su blog, pensabaporaqui.com, sigue esta línea “por si lo que nos cuentan de la realidad no es suficientemente objetivo”.

Con una primera tirada de 1000 libros editados, “El plan de pensiones” ya está a la venta y disponible en la Biblioteca Municipal de Manzanares.

Sinopsis

La lectura del testamento de Jesús Marco, un empleador de banca con la vida destrozada por la mediocridad y los sueños incumplidos, da noticia del desfalco monumental que había perpetrado antes de largarse a dar la vuelta al mundo en un velero.

Antes de morir, revelará las claves de su tropelía a un periodista amateur, Roberto Atienza, al que lanzará junto a su sobrina, Ascensión Marco, a las tareas de reconstruir su historia para contarla y localizar a los amigos con los que había compartido su vida para hacerles entrega de su inmenso legado.

La historia de Marco revivida por disposición testamentaria, su vuelta al mundo durante más de treinta años, y su muerte en algún lugar indeterminado del océano sirven para contar una realidad tortuosa: la de la angustia de las clases medias de nuestro país en las postrimerías del siglo XX e inicios del XXI, en los que todos éramos presos de una sociedad de consumo que no había contado con el género humano en su cuentas de resultados.