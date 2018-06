UNA DE JUECES (Por Francisco Javier Page Martínez)

Viernes, 22 junio 2018

No te extrañes; un día, hace unos años, un juez del Consejo General del Poder Judicial me confirmó que más del 60% de la judicatura en España pertenecía al Opus Dei lo que no sería un problema si esa gente juzgase desde el Código Penal y no desde su moral absolutamente insoportable para gente como un servidor.

Casualmente, los «opunisos» también simpatizan con el Partido Popular como ha ocurrido desde toda la puta vida: Dios, Patria y Justicia que dice la extrema derecha; tengo una foto de cuando la Transición donde pone «Gusticia». En ese contexto no es difícil prever que si te juzga uno(a) de esos en según qué casos estás jodido o no. Si se trata de follarse en grupo a una joven, esa gente entiende que a pesar del celibato que asumen los numerarios somos humanos y tenemos necesidades y que las mujeres están para servir a Dios y a usted incluso lavándole los calzoncillos. Si de cuartos, sin problemas, todos cometemos errores, pero los nuestros no; no hombre, no. Si de violencia de género, te perdono torturador porque las mujeres son muy pero que muy malas.

Vivimos en un mundo en el que los fascistas están crecidos, véase Italia, o los de la Fundación del «Claudillo», los demás callamos porque en el fondo estamos de acuerdo con esa gentuza. Los jueces que tienen un cierto espíritu democrático se revuelven un poco, pero poco porque en todos los sitios cuecen habas y la cosa del corporativismo es algo que se adquiere con el nombramiento en el BOE.

La corrupción no es solo trincar del cajón que cada cual gestiona, tiene que ver también con una actitud de protección familiar, a los nuestros, y los del que obran con nosotros en el partido son nuestros hermanos y a los hermanos se les perdona todo. ¿Y qué dices de que el Urdangarín esté en chirona?, digo que si la gente se hubiera callado el payo andaría por Suiza viviendo de puta madre a nuestra costa; así, está en la cárcel de no sé dónde viviendo también a nuestra costa, en una prisión para él solo, sin tener que olerle el sobaco a ningún chorizo de medio pelo de esos que acaban entre rejas por haber robado una gallina o unos pañales para el guacho. Que viva la Igualdad, compañeros.