El Socuéllamos, a rematar la faena y salir por la puerta grande en Salamanca

Sábado, 23 junio 2018

Fútbol: Fase de ascenso a Segunda B

DEPORTES | El Día 10:48 |

Noventa minutos separan al Socuéllamos de la gloria. El sueño del ascenso está al alcance de la mano de los de Manu Calleja que visitan este sábado desde las 19.00 horas en Salamanca a un Unionistas, al que ganaron en el partido de ida disputado el pasado domingo en el Paquito Giménez por 1-0, y al que intentarán contener y si es posible volver a ganar para regresar a Segunda B.

El Yugo Socuéllamos viaja ilusionado y preparado para jugársela en un ambiente hostil en el que los futbolistas deberán sacar el carácter y el juego que llevan dentro. Su entrenador, Manu Calleja, que tiene a todos disponibles y no se prevé que haga muchos cambios en el once que ganó en la ida, solo les pide que compitan como lo han hecho durante todo el año y advierte que saldrán a discutir la posesión a los salmantinos, no meterse atrás y a buscar la portería rival.

Detrás tendrán los socuellaminos un pueblo empujando y muchos aficionados en las gradas. Eliminaron al Real Jaén y al Cacereño y ahora el vuelo de regreso a Segunda B desde despegar este sábado por la noche desde Salamanca para aterrizar en Socuéllamos. No va a ser fácil, pero los de Calleja confían en soportar el inicio del Unionistas y poder marcar un gol para sentenciar la eliminatoria.