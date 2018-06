El Villarrobledo se rebela contra los que le dan por muerto y busca el milagro en Almería

Domingo, 24 junio 2018

Fútbol: Fase de ascenso a Segunda B

Hacer lo imposible, real. El CP Villarrobledo apura las mínimas posibilidades de jugar la próxima temporada en Segunda B en noventa minutos en los que tendrá que intentar obrar un milagro. Desde las 11.30 horas de esta mañana en el Juegos del Mediterráneo de Almería, los de Manolo Martínez intentarán conseguir una remontada histórica frente al filial almeriense.

El equipo cree y saldrá a tumba abierta en busca de la portería contraria. No le queda otra, pues para dar la vuelta al 3-6 de la ida necesitan marcar al menos cuatro goles, siempre que no encajen, o ganar por cuatro tantos de diferencia. La empresa se presenta complicada, pero los albaceteños no se rinden y, apoyados por un centenar de aficionados que esperan vivir un día histórico. No renuncian al sueño del ascenso.