El PSOE anuncia“desinformación y engaño” del alcalde de Malagón

Viernes, 22 junio 2018

Ciudad Real | El Dia

La sede del PSOE ha sido un ir y venir de malagoneros afectados, durante estos días, ya que como explican los socialistas, de media, han pasado por la Casa del Pueblo, entre 40 y 50 personas a diario, “todos molestos por la situación y también por el hecho de que el alcalde siga sin darle solución, ni ofreciendo la información pertinente”, critica el secretario General de los socialistas, Ricardo Calzado.

Tanto, que de momento, y según informa Calzado, en la sede del PSOE de Malagón ya se han recibido más de 500 recibos de los años 2014 y 2015, por parte de los malagoneros que se sienten afectados, al habérseles aplicado un tipo impositivo distinto al que les correspondía.

Y a la gravedad de la situación, se suma, según indica el secretario socialista, el hecho de que “este problema se supiera en el Consistorio y que, por lo tanto, fuera ocultado a los vecinos”.

Por ello el PSOE de Malagón informa que seguirá ayudando a los malagoneros y malagoneras, “hasta que se les devuelva lo que les pertenece”, precisa Ricardo Calzado, quien añade que el partido presentará todas las reivindicaciones en el ayuntamiento, avisando que, de no ser resarcidas, “tendremos, por la vía legal, que llegar donde haga falta”.

Y es que los socialistas de Malagón no entienden las explicaciones que ha ofrecido el consistorio a través de un comunicado, “ni sus excusas sobre que el equipo de Gobierno no conocía lo que estaba sucediendo, ni su escudo detrás de los técnicos municipales, algo que además de estar feo, no se lo cree ni el propio Fernández”, critican los concejales del PSOE.

De esta forma recuerdan los socialistas “el atropello que ha supuesto para los bolsillos de muchos vecinos del municipio, que han tenido que hacer frente a recibos gravados como mínimo en 40 euros más, y en algunos casos de hasta 300 euros más”, y lamentan que esta “actuación desmedida” haya ido acompañada de una subida de los impuestos en la localidad, que de media, ha sido del 72%.

Lamenta Calzado que la herencia que deje Adrián Fernández “sea la del cobro y el castigo a los vecinos, y no la del empleo, ni la de la búsqueda de soluciones a los numerosos problemas que padece Malagón”, ha manifestado para finalizar, añadiendo que en contraposición el PSOE seguirá teniendo sus puertas abiertas “para reclamar ante injusticias como ésta”.