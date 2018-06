Doménech reprocha a Mena que vuelva a recurrir a la "mentira"

Sábado, 23 junio 2018

política

Cuenca | El Dia

El diputado de Servicios Sociales, Francisco Javier Doménech, no sale de su asombro ante la insistente estratagema del portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Joaquín González Mena, de recurrir a la manipulación y a la mentira para intentar desacreditar al equipo de Gobierno de la institución provincial.

Y es que hace unos días no tuvo ningún reparo en utilizar en prensa unas fotografías de uno de los pabellones del Instituto Provincial de Servicios Sociales (IPSS) totalmente desordenado y lleno de enseres por todos los lados para denunciar el estado de “abandono” en el que se encuentra este recurso de la Diputación.

Sin embargo, según ha aclarado rotundamente el diputado, “nada más lejos de la realidad”, puesto que dichas fotografías, en verdad, corresponden a los trabajos de mudanza de un pabellón a otro que lleva realizando desde hace un tiempo la Asociación Pro-Minusválidos Psíquicos de Cuenca (Apromips). Y así lo ha constatado su propio presidente, Elías Martínez, quien ha explicado que se están trasladando del pabellón que compartían con Cruz Roja a otro, también del IPSS, lo que ha supuesto un constante trasiego de enseres, aprovechando la oportunidad para deshacerse de aquellos que ya no servían y que fueron, precisamente, los que se recogieron en las citadas fotografías.

No es de extrañar, por lo tanto, que el presidente de Apromips no dude en asegurar que “estas fotografías se han sacado totalmente de contexto, no correspondiendo las críticas a la realidad”.

Unas críticas infundadas que, según ha subrayado el diputado de Servicios Sociales, ha aprovechado el portavoz socialista para arremeter contra el equipo de Gobierno y, más concretamente, contra su presidente, Benjamín Prieto, “agrandando más aún la mentira” al asegurar que no se acondiciona este recurso ni se ceden espacios a las asociaciones, cuando, en la actualidad, en el IPSS, además de Apromips, también se encuentran Aspadec, Cruz Roja de Cuenca o el Centro Ocupacional Infantas de España.

Como consecuencia, Doménech ha instado a Mena a que abandone, de una vez por todas, la manipulación y la mentira como modus operandi de su acción política, puesto que no solo está faltando a la verdad, sino que está ofendiendo a todos los ciudadanos a los que quiere engañar con sus artimañas y, además, sin ningún tipo de escrúpulos.

Es por ello que le ha invitado a que empiece a trabajar de verdad por esta provincia y sus municipios, que es al fin y al cabo para lo que le han elegido los ciudadanos.