Un penalti en el descuento evita que el Socuéllamos cumpla su sueño de retornar a Segunda B

Domingo, 24 junio 2018

Fútbol: Fase de ascenso a Segunda B

DEPORTES | El Día 09:05 |

La UD Socuéllamos se quedó a las puertas del ascenso en Salamanca. No lo merecieron los de Calleja, pero terminaron perdiendo por 3-1 con un discutido penalti que el colegiado señalaba en su contra en tiempo de descuento. Entonces el marcador ya indicaba un 2-1 a favor de los locales, lo que unido al 1-0 de la ida para el Yugo hacía que los socuellaminos tuvieran pie y medio en Segunda B por el valor doble del gol marcado por Zurdo.

El colegiado decretaba la pena máxima y Company no podía detener el lanzamiento de Razvan en el 95'. Ahí se acababa el partido y los ciudarrealeños se ahogaban cuando ya tenían la orilla a su alcance. Injusto y cruel, para un pueblo volcado, una afición de 10 y una plantilla, directiva y cuerpo técnico que lo habían dejado todo. No pudo ser y habrá que intentarlo el próximo año. Palo para todos incluido su entrenador, Manu Calleja, que sigue con su particular gafe de no conseguir llegar a buen puerto en una fase de ascenso a Segunda B. El fútbol le debe unas cuantas a este buen técnico cántabro. Lo conseguirá, ojalá con el Socuéllamos el próximo año.

Todo tras un encuentro en el que el Socuéllamos aguantó el empujón inicial del Unionistas, pero cuando el choque parecióa más igualado, Manjón batía a Company. Era el minuto 36' y el Yugo se rehizo gracias a una falta directa lanzada magistralmente por Zurdo que llevaba el partido al descanso en tablas (1-1).





En la segunda parte, el Unionistas se lanzó a por todas sabiendo que necesitaba dos goles para levantar la eliminatoria y el 2-1 llegó en el 61' por medio de Chuchi, en el que sería el primer penalti de la tarde. Todo quedaba en el aire, un gol daba el ascenso a los salmantinos y si el Socuéllamos marcaba otro o aguantaba el resultado, conseguía el objetivo. Y así se llegó al descuento donde Valero Alonso indicó el el sueño del Socuéllamos, que seguirá en Tercera.

Ficha técnica

Unionistas: Molina, Piojo, Razvan, Antonio León (Flórez, m.45), Eslava (Obispo, m.89), José Arroyo, Cristo, Chuchi Jorqués (Diego Abad, m.77), Isaac Manjón, De la Nava y David Gallego.

UD Socuéllamos: Company, Carlos García, Zurdo, Toboso, Ramón, Essomba, Kike Domínguez, Pepe Delgado, Megías (Andoni, m.90+1), Álex Chico (Álex Jiménez, m.75) y Chupi (Jacinto, m.61).



Árbitro: Valero Alonso. Amonestó a los locales Cristo, Chuchi Jorqués y Molina, y a los visitantes Chupi, Álex Chico, Zurdo, Andoni y Ramón. Expulsó en el descanso a Óscar, portero del Socuéllamos, por un tumulto de camino a vestuarios y a Ramón al final del partido por protestar.

Goles: 1-0, Manjón (m.36), 1-1, Zurdo (m.40), 2-1, Chuchi (p) (m.61) y 3-1, Razvan (m.94)