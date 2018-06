OCHO SIGLOS DE LA UNIVERSIDAD SALMANTINA (Por Vicente Langreo)

Lunes, 25 junio 2018

BLOGS | Vicente Langreo

El Rey Alfonso IX de León, con apoyo papal, creó en 1218 un Estudio General en Salamanca, aunque ya existía otro en Palencia Eran tiempos en los que. excepto los clérigos muy pocos sabían leer y escribir; los conocimientos jurídicos y teológicos, servían para ascender, acudían los ambiciosos y con medios económicos. Ya había centros como Toledo, Valladolid y Lisboa, pero sin alcanzar tanto desarrollo. En el s. XV los alumnos en Salamanca eran unos 500 muchos procedentes de las órdenes religiosas; el latín fue la lengua académica y oficial hasta mediados del s.XIX. Los campos del saber de aquel momento, eran la Filosofía sobre la realidad de vivir, la Ciencia que afectaba a la tierra y al espacio, el Derecho y Leyes sobre las personas y sus relaciones, y la Medicina que cuidaba y defendía la vida. Pero la definición de persona humana, con la racionalidad y sus derechos, más la aportación cristiana, se descubre cómo la capacidad racional del conocimiento y de la libertad que guían la voluntad, son los llamados derechos naturales. Fernando III continuó la obra de su Padre y Alfonso X el Sabio le concediéndole el Fuero y libre de impuestos. En Salamanca se concedían los grados de bachiller y licenciado, luego también el Dotorado desde el siglo XV, además fue el modelo de otras 32 fundaciones que concedían grados.



La Escuela de Salamanca, coincide con disposiciones del Papa Clemente, que al ser descubiertas las islas del Atlántico ya pobladas, afirmó que sus habitantes eran seres humanos y debían ser evangelizados. España asumió esta doctrina medieval, con los llamados tres derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad, donde se prohibía matar y protegía la vida. Y esta es la gran enseñanza de Francisco de Vitoria y de los maestros salmantinos. Por esto la Reina Isabel La Católica ya ordenó devolver los esclavos traídos de América; y afirmó en su testamento que Dios ha creado a todos los hombres libres e iguales para buscar su felicidad haciendo el bien. Su testamento inspiró la Constitución de los Estados Unidos. Y otro gran servicio de los teólogos salmantinos fue despertar la conciencia crítica de la conquista, hasta poner a la Corona en tentación de abandonar la empresa americana, que si caía en poder de mercaderes sin conciencia, sería un mal peor. Pero la intercomunicación, vista como derecho y para que los pueblos puedan conocer a Dios e intercambiar bienes y conocimientos, hizo pensar que la Corona no debía abandonar aquellas tierras, ni a sus habitantes.



Con la Ilustración del s.XVIII, la invasión francesa y la Ley Moyano del 1857, la Universidad de Madrid desplazó a la de Salamanca y se eliminó de las Universidades españolas la Teología, algo importante que no hicieron las Universidades anglosajonas. Si antes la Universidad en Salamanca fue única; desde el 1944 el Episcopado Español creó la Universidad Pontificia Salmantina UPSA. y celebraron juntas en 1954, el VII Centenario de la ampliación por Rey Alfonso X el Sabio. La Universidad de Salamanca antigua con su Campus, tienen unos 30,000 alumnos La Pontificia está en la Clerecía, construida por el Duque de Lerma, destinada a los misioneros jesuitas y en memoria de San Francisco de Borja. Hoy se cursan en ésta estudios eclesiásticos y civiles, como Universidad del Episcopado Español. Al VII centenario en el 1954, acudieron muchos catedráticos europeos. Asistió el General Franco y fue condecorado en el Paraninfo de la Pontificia, y dando las gracias dijo: “Yo no puedo dar lecciones magistrales Toda mi vida he sido un soldado al servicio de España” En la segunda mitad del s. XX acudían seminaristas españoles y extranjeros, y también de Cuenca. Hoy existen Universidades y Facultades en exceso; que cultivan la espiritualidad y la cultura, sin ser la Universidad Católica que pensó el Cardenal Herrera Oria; pero existen en el CEU vínculos con la UPSA, en muchas titulaciones universitarias eclesiásticas, civiles y de comunicaciones.