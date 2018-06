La Summer Rainbows colorea Manzanares a favor de los derechos LGTBI

Lunes, 25 junio 2018

Los colores de la bandera arcoiris que representa al colectivo LGTBI tiñeron durante todo el domingo el Parque de los Músicos de Manzanares durante la celebración de la III Summer Rainbows. Decenas de manzanareños y manzanareñas reivindicaron la diversidad sexual enarbolando sus coloridas banderas en una jornada festiva organizada por el área de Festejos del Ayuntamiento de Manzanares.

La lectura del manifiesto contó con la Asociación WADO LGTBI+ de Castilla La Mancha, que pidió que este encuentro sirva para que la ciudadanía “pueda vivir de acuerdo a su realidad y singularidad, fuera del yugo de todas las normatividades que nos oprimen, examinan y cuestionan día a día, creando y sustentando sistemas de clases opresoras e inhumanas”.

El manifiesto, bajo el lema “Si me voy, no me voy”, hizo hincapié en el “sexilio”, o lo que es lo mismo, la necesidad de abandonar el hogar a causa del rechazo de la orientación afectivo-sexual u orientación de género. También abogó por una comunidad respetuosa e inclusiva, por la no discriminación, por el disfrute de una sexualidad plena sin esconderse, y criticó la sociedad patriarcal “que oprime, juzga, dictamina y sentencia a favor de los opresores sobre la mujer, y que oprime e invisibiliza las realidades no binarias”.

Durante la lectura del manifiesto también hubo palabras de crítica para el lado racista de la sociedad, o la falta de sensibilidad hacia las personas migrantes y refugiadas, y se pidió a los gobiernos que luchen contra la LGTBIfobia “al unísono”.

Color, espuma y concursos

La jornada transcurrió con un intenso sol que apenas fue percibido por quienes disfrutaron con las actividades de agua de la Summer Rainbows; además de castillos de agua, que hicieron las delicias de los más pequeños, la Fiesta del Agua y Fiesta de la Espuma ayudaron a disfrutar de este día.

Uno de los momentos más esperados por los participantes fue la Fiesta del Color, al estilo Holi Run, que coloreó el parque y a los asistentes con sacos de sales de colores.

Crash! Batucada fueron los encargados de animar la fiesta durante el desfile que recorrió las calles de Manzanares, desde la Plaza del Gran Teatro a las 12.00 de la mañana, mientras que el Dj Darío Torres puso la banda sonora del resto de la jornada. La tarde estuvo protagonizada por el divertido Concurso de Tacones.

El Ayuntamiento de Manzanares repartió 500 camisetas conmemorativas de la Summer Rainbows, además de pulseras, chapas o globos que sirvieron para ambientar este colorido festival.

