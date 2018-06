La tórtola desaparece con un descenso de las poblaciones del 70%

Lunes, 25 junio 2018

Medio Ambiente

UCLM | ELDIAdigital

Hace ya dos años que el IREC, en colaboración con la Sociedad española de Ornitología (SEO/Birdlife), el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el Institut Català de Ornitologia (ICO) en España, la Office National de la Chasse et la Faune Sauvage en Francia y la Royal Society for the Protection of Birds en el Reino Unido, inició unos trabajos de investigación en torno a este ave, muy valorada como especie cinegética pero una gran desconocida debida a los pocos estudios científicos sobre su biología básica en la Península Ibérica.

Dichos trabajos se centraron en evaluar las tendencias poblacionales de las tórtolas, la determinación del origen de los individuos cazados en nuestro país y la relación entre caza y abundancias poblacionales. Los resultados indicaron una pérdida global del 40 por ciento de las poblaciones reproductoras en España desde 1996, aunque con ciertas diferencias según regiones, según ha informado la UCLM en una nota de prensa.

Ahora, en el nuevo proyecto en el que también participarán el CTFC y la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, los investigadores del IREC evaluarán la productividad de la especie en zonas con distintas tendencias poblacionales, así como las rutas migratorias de esta especie a fin de valorar si hay diferencias en las mismas entre poblaciones.

Para este último objetivo se marcarán individuos de tórtola europea con emisores de seguimiento por satélite que permitirá a los investigadores conocer su localización durante la migración a sus zonas de hibernada en el África subsahariana.

Los resultados del proyecto permitirán ampliar el conocimiento sobre la biología reproductiva de la tórtola en España y sobre sus rutas migratorias y serán de gran utilidad para desarrollar medidas adecuadas para su gestión.

El nuevo proyecto también cuenta con el apoyo en Cataluña de la Subdirección General de Actividades Cinegéticas y Pesca Continental de la Generalitat de Cataluña y del Delta Birding Festival.