Lamari: "Chambao es una forma de ver la vida que tiene que ver con la alegría de vivir"

Lunes, 25 junio 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Ese adiós se materializa ahora también en De Chambao a Lamari, un audio-libro con dos CDs, DVD y 70 fotos, así como con descarga gratuita en Full HD. Tres horas de música con las canciones más populares del grupo y momentos tan remarcables como Lamari cantando Sueño y muero con su madre sobre el escenario.

Para este último concierto de Chambao, Lamari elaboró un repertorio con más de 30 canciones y colaboraciones tan variadas e ilustres como las de Josemi Carmona, Antílopez, Rosario Flores, El Langui, Arcángel, Canteca de Macao -Anita Kuruba y Chiki Lora-, Green Valley, Vinila Von Bismark, Amparanoia o Miguel Campello, entre otros.

"Fue la mejor noche de Chambao, muchas emociones bonitas de todos los que estábamos allí", resume a Europa Press la artista malagueña, quien echando la vista atrás explica que ha vivido toda la historia del grupo como su vehículo para expresarse con "libertad". "Chambao no acaba, ahí queda toda la música creada", apostilla.

Y aún añade sobre el carácter pionero del grupo: "No me he sentido imitada, pero sí muy querida. Los corazones y las mentes viajan con la música. Chambao es una forma de ver la vida que tiene que ver con la alegría de vivir. Sobre todo por las letras que invitan a despojarte de tus miedos y avanzar".

Tras destacar que todo el camino recorrido ha contado con "mucha suerte, esfuerzo, ilusión y constancia", también apunta que el fin de la banda se debe a dos motivos concretos: "Que hace tiempo que ando sola componiendo (cuando éramos cuatro) y decidiendo, y que me fui alejando del flamenco chill".

NOCHE DE FIESTA

Sobre la noche del concierto en sí, reconoce entre risas que hubo que gestionarlo todo "con mucho amor y paciencia", al tiempo que agradece la dedicación de sus músicos y el interés de los amigos invitados: "Están los que están porque podían y querían, aunque faltaron muchos que no podían pero sí querían. Nos pegamos una buena sesión de prueba de sonido que se convirtió en un ensayo para muchas de las colaboraciones, prácticamente hicimos doblete y se lo agradezco a todos".

Por último, anticipa que ahora que ha cerrado página, sus planes pasan por disfrutar un poquito "el descanso de la guerrera" y luego "componer mucho y sacar disco como Lamari en 2019 o cuando esté listo", mirando al futuro "con mucha ilusión, sin complejos, con paso firme y diversión".

Y termina explicando lo que es para ella el éxito ahora mismo, más de quince años después de emprender su carrera musical: "Seguir viva, reír, hacer música, sentirme libre, amar, disfrutar de mi familia y mis perros, correr... vivir".