Máxima igualdad en el VII Torneo de Fútbol Sala Femenino de Argamasilla de Alba

Martes, 26 junio 2018

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 17:45 |

Este fin de semana se ha disputado en el Pabellón Polideportivo de Argamasilla de Alba el VII Torneo de Fútbol Sala Femenino por la Igualdad, tal vez el más disputado de las siete ediciones, en el cual la final se resolvió en la tanda de penaltis a favor del CD Ajedrez el Dedo de Madrid, tras empatar a tres goles en el tiempo reglamentario ante el Descansa de la localidad de Piedrabuena.

La cita argamasillera ha vuelto a contar con una nutrida participación de equipos provenientes de Madrid, Ciudad Real, Piedrabuena, Miguelturra, Argamasilla de Alba o Tomelloso, un torneo que viene a reivindicar y a visibilizar el fútbol sala femenino, además de posibilitar a los equipos femeninos, muy limitados en competiciones oficiales, un espacio donde competir entre equipos de alto nivel. El concejal de Deportes, Jose Antonio Navarro, en la entrega de trofeos, ponía en valor el esfuerzo y el trabajo de las chicas del Argamasilla FSF para organizar este torneo y mantenerse activas y a un gran nivel durante todo el año en un deporte, ya por sí minoritario, como es el fútbol sala, pero aún más si se habla del femenino.

La igualdad de la final se arrastró durante todo el torneo desde la primera fase, en la cual, uno de los grupos, el primer y segundo puesto se tuvo que resolver por la diferencia de goles, y de igual modo se deshizo el triple empate del otro grupo. En esta línea, la semifinal que dejo fuera del último partido al equipo local el Argamasilla FSF, se resolvió en los penaltis ante el Descansa, mientras que en la otra semifinal el New Team de Miguelturra no accedió a la final tras caer por 6-2 ante el CD Ajedrez el Dedo. Así en primer puesto del torneo, dotado con 350 euros y trofeo, fue para el CD Ajedrez el Dedo y los 180 euros y trofeo del segundo se los llevó el Descansa, mientras que el jamón del tercer puesto fue para el Argamasilla FSF y para el New Team el lote de vinos y queso del cuarto puesto.

Además la portera del CD Ajedrez el Dedo, Ruth García Moreno, se hizo con el premio a la mejor jugadora de la final. Por otro lado, como se viene haciendo en los últimos años, el Argamasilla FSF entregó el trofeo a la máxima goleadora durante la pasada temporada, de entre sus integrantes, que por segundo año recayó en Sheila Benito López.

Muy importante es el trabajo que realiza el club organizador del torneo, pero no es menos importante, como se destacó en la entrega de trofeos, la colaboración de los patrocinadores y colaboradores entre los que se encontraban: el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, Diputación Provincial de Ciudad Real, Bodegas Montalvo Wilmot, F.S. Renacer, con Ángel Valverde a la cabeza; la Asociación Tripudos Renacentistas, Armería y Deportes Braco, Agroquímicos Carrasco SL, Cafetería Cervecería “El Cazador”, Disco-Bar Buddha e Hipertextil, “sin los cuales sería imposible desarrollar esta competición”.