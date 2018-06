'Entiende 2018' da comienzo esta semana

Lunes, 25 junio 2018

ORGULLO GAY

Toledo | ELDIAdigital.es

El Ayuntamiento de Toledo ha colaborado en la organización del XI edición del 'Toledo Entiende 2018' que se celebra durante esta semana para concienciar acerca de los derechos del colectivo integrado por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) y a propósito de la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI este jueves, 28 de junio.



Por ese motivo, la edil de Igualdad, Inés Sandoval, y el edil de Juventud, Diego Mejías, han presentado este lunes en compañía de la presidenta de Bolo-Bolo, Elena Arroyo, y el organizador del evento, Ricardo Vicente, las actividades que se desarrollarán en la capital regional con motivo de la celebración del Día del Orgullo y que se han iniciado en la presente jornada con la colocación de la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento con la participación de representantes municipales de los grupos Ganemos, PSOE y Ciudadanos, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.



"Se trata de una acción simbólica pero cargada de valor que demuestra el compromiso de toda la Corporación municipal y, por supuesto, de toda la ciudad de Toledo por la igualdad, la diversidad y la libertad", ha mantenido Sandoval, apostillando que también representa la apuesta del equipo de Gobierno "por desarrollar políticas municipales que trabajen por la igualdad, por la diversidad afectivo-sexual, con el objetivo de erradicar todo tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género".



Por su parte, el edil de Juventud, Diego Mejías, ha expresado que se trata también de una "señal inequívoca de que Toledo ha cambiado y es cada vez más tolerante". A ello ha contribuido, según ha manifestado, el trabajo de colectivos como Bolo Bolo y también de muchas personas para luchar por los derechos del colectivo y transmitir esos valores de convivencia y tolerancia con colectivos como María de Padilla o el Consejo Local de la Mujer.



El edil de Juventud ha avanzado que el Informe anual sobre derechos LGTBI en Europa mantiene a España en novena posición y que la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyn Paradis, ha pedido que no se dé por finalizado el trabajo a favor de la igualdad pues "los increíbles logros de la última década están en juego".



La edil de Igualdad ha destacado también el espíritu "conmemorativo, reivindicativo y festivo" de la manifestación del Orgullo LGTBI que partirá este sábado, 30 de junio, a partir de las 20.00 horas, de la Plaza de Zocodover hacia el Ayuntamiento y ha valorado la participación de artistas comprometidos con el colectivo en la fiesta posterior 'Over the Rainbow into the Pride', entre ellos, Tavi, LeBlond, Ama Roci Nanta o Libula The Luxe, entre otros.



Los actos, ha destacado, culminarán con una paella popular en el Kiosco el Parque este domingo, 1 de julio, a partir de las 14.00 horas, y otras tantas actividades que se han desarrollado a lo largo del mes bajo la organización de la Escuela Toledana de Igualdad con motivo de esta fecha.



"ORGULLO MINIMALISTA"



En palabras de la presidenta de Bolo-Bolo, "este año, Toledo Entiende se ciñe a la "espina dorsal" de la celebración, con el pregón, manifiesto y concierto. Se trata, según ha dicho, de un "orgullo minimalista" en el que ha destacado el apoyo del Ayuntamiento a la celebración, que lleva por lema 'Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad', para dar visibilidad al colectivo de transexuales que "son quienes más tienen que luchar y los que están más invisibilizados".



De esta forma, en la presente edición, Toledo Entiende no contará con nuevos galardonados en los Premios Javier Fernández, "debido a cuestiones organizativas", ha dicho Arroyo, quien en último lugar ha expresado su satisfacción debido a que "la organización de este evento forma parte de la agenda política".



Finalmente, el organizador del evento, Ricardo Vicente, ha mantenido que el año próximo se conmemorarán los 50 años de las revueltas de Stonewall en las que la comunidad LGTBI dijo "basta" a las continuas redadas policiales y de ahí que la organización prevea una gran celebración el año próximo. Asimismo, Vicente ha valorado que, por primera vez, el proyecto reciba el apoyo de marcas comerciales.