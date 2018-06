El PSOE acusa a PP de intentar "reventar" los plenos

Lunes, 25 junio 2018

La portavoz del Grupo Socialista, Blanca Fernández, ha señalado en rueda de prensa que el portavoz 'popular' "no dice la verdad" sobre este asunto, ya que "hubo un momento en el que el PP decidió traer once o doce puntos" a cada pleno. "Lo que no puede ser es tener plenos que duren tres días", ha comentado.

Según Fernández, el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, le pidió "alcanzar un acuerdo" para que los plenos en el Parlamento autonómico tuviesen una duración "razonable", momento en el que, según ella, comenzó la "estrategia" del PP.

Sin embargo, ha asegurado que en el PSOE siempre están "abiertos al diálogo" y ha afirmado que aún están a tiempo de llegar a un acuerdo sobre el orden del día de los plenos, pero ha advertido que en caso de no llegar a dicho acuerdo "para eso está la Junta de Portavoces, que es quien decide el orden del día del pleno".

DENUNCIA ANTE EL TC

Con respecto a las afirmaciones del PP de que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) por esta situación, la portavoz socialista ha asegurado que su partido no está preocupado por ello y ha opinado que esto sería "una pérdida de recursos públicos por un capricho de un PP que sigue pensando que lo primero es el PP".

"La justicia está para perseguir delitos graves muy importantes y el PP no debería atascarla con asuntos que podría resolver en cinco minutos si tuviera voluntad de hacerlo", ha añadido.