Por qué vale la pena tener un stand modular en un evento

Viernes, 29 junio 2018

Cuando se decide participar en una feria es necesario pensar en un plan estratégico de cómo se desarrollará cada parte del evento, y el stand es uno de los más importantes. El stand será la cara de tu compañía por lo que dure el evento y un buen o mal stand dejarán primeras impresiones en los posibles clientes que no olvidarán. Al igual que muchas cosas, los stands tienen tendencias que con los años van cambiando, ya sea por el uso de distintos materiales o la forma en la que se emplean.

En la actualidad, los stands modulares se han vuelto parte de la tendencia y a continuación te daremos algunas ventajas en su uso:

Ligeros: La mayoría de los stands modulares se construyen usando materiales ligeros lo que parte que hasta una sola persona logre instalar todo el stand sin ningún tipo de problema.

Resistente: Los stands modulares son muy fuertes, sin importar lo ligero que son, debido a los materiales de última tecnología que se utilizan, todo esto si se crea el stand con la compañía adecuada. Lo mejor de todo, es que son tan resistentes que podrían durarte años, así que podrías usarlo como stands para congresos en Berlin o para ferias en Miami o cualquier otro lugar del mundo si tienes un negocio internacional.

Flexibilidad: Los stands modulares están creados para tener diferentes estilos y tamaños, así que el dueño del stand puede usar el mismo material para crear stands diferentes en cuestión de tamaño y apariencia, dando la impresión de que se ha invertido en distintos stands.

Fáciles de transportar y guardar: Como mencionamos anteriormente, debido a que son tan resistentes y flexibles, son fáciles de instalar y desinstalar, y la mayoría posee cajas personalizadas para emprender viajes a otros lugares en un simple auto o viajar a distintas ciudades y lugares en el mundo.

Ecológico: Como los stands modulares duran muchos años y no son necesario reemplazarlos con tanta frecuencia, contribuyes a no crear tanto desperdicio en el mundo. Además de eso, la mayoría de los stands están creados con materiales que pueden ser reciclados. Lo mejor de todo esto, es que no solo cuidas al medio ambiente, sino que también cuidas tu bolsillo de gastar innecesariamente dinero comprando un stand una y otra vez.

Estas son algunas las cientos de razones que hay para tener un stand modular en una feria. Se espera que con el paso de los años y la tecnología los stands sean aún mejor, más resistentes, más flexibles y más cómodos de tener y llevar. Contacta a una compañía dedicada a crear stands y muéstrales qué es lo que deseas para tu empresa.