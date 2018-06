El CF Talavera confirma sus primeros amistosos de pretemporada

Martes, 26 junio 2018

Fútbol: Segunda B

DEPORTES | El Día 12:15 |

El CF Talavera ha confirmado sus primeros compromisos de pretemporada. El equipo, que todavía no ha confirmado el día que volverá al trabajo si ha cerrado ya cuatro encuentros, entre los que destaca uno frente a un posible rival en Segunda B y otro frente al Getafe, de Primera División, en El Prado. El calendario y los rivales, son los siguiente:



25/07 CF Talavera VS CDA Navalcarnero

28/07 CF Talavera VS Getafe CF

01/08 Moralo CP VS CF Talavera

04/08 Almagro CF VS CF Talavera