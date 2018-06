Bolaños aprueba el presupuesto por importe de más de 9 millones y medio de euros

Martes, 26 junio 2018

economía

Ciudad Real | El Dia

Un presupuesto que incluye bajada de impuestos, muchas inversiones, más ingresos que gastos, ayudas y subvenciones al tejido asociativo, incentivos a los emprendedores, y que continúa con la tendencia de estos últimos años: equilibrio y recuperación económica para el municipio de Bolaños. Una cuenta que permite al Ayuntamiento seguir amortizando deuda cada año por valor de más de 830.000 euros, y que a día de hoy, ya se encuentra por debajo del 63%, una cantidad que representa un total de 5.700.000 euros, comparada con los más de 14 millones que había, entre deuda viva y no financiera, en el año 2011.

Cabe destacar que nuevamente se contempla en este presupuesto para 2018 una nueva bajada del IBI, la contribución, puesto que se bajará el tipo del 0,55 al 0,54, un impuesto que según manifiesta el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, “al entrar en el Gobierno Municipal en el año 2011 se encontraba en el 0,67% y hace que Bolaños tenga ahora impuestos muy por debajo de la media de poblaciones similares a la nuestra”.

Continúa el primer edil diciendo que “este presupuesto va a permitir prestar todos los servicios públicos sin subida de tasas, salvo el agua, que se tiene que actualizar forzosamente a causa del contrato firmado para 20 años por el Ayuntamiento cuando gobernaba el PSOE en 2009, obligando así a pagar a la ciudadanía de Bolaños un precio que se sube cada año en 1,5 puntos por encima del IPC para este bien de primera necesidad.”

Es un presupuesto en el que también se contemplan inversiones reales por valor de un millón de euros, si tenemos en cuenta las inversiones financieramente sostenibles de 2017, el porcentaje más alto de los últimos 5 años, y muy alto comparado con otro municipios de la provincia de Ciudad Real.

Esto significa, según palabras del regidor bolañego, Miguel Ángel Valverde, “una apuesta clara por el futuro de nuestro pueblo y el de sus habitantes, con inversiones pensadas no sólo para el presente, sino para las próximas generaciones. Si sumamos las previstas para ejecutar en el 2018, que ascienden a 507.000 euros, junto a las inversiones financieramente sostenibles aprobadas en 2017 y pendientes de ejecutar durante el presente año, por valor de 567. 000, alcanzamos un montante total de un millón de euros. Pero, si además tenemos en cuenta las inversiones afectadas con cargo al préstamo solicitado en 2007, sin tener en cuenta el que se pudiera pedir en 2018, podría alcanzar una cifra cercana al millón y medio de euros, lo que representa entre el 13 y 14% del total del presupuesto destinado exclusivamente a la inversión”.

No se descarta la posibilidad de solicitar algún préstamo para iniciar las actuaciones previstas en el plan estratégico de instalaciones deportivas de Bolaños, como es el caso de los nuevos vestuarios del Campo de Fútbol que, a pesar de no encontrarse incluidos en el presupuesto, sí se tiene contemplado establecer una modificación de crédito a lo largo de este ejercicio para tal fin, en caso de ser necesario.

Por otra parte, también se observa una cantidad de incentivos fiscales destinada a la puesta en marcha de actividades empresariales con una cantidad de 35.000 euros, una novedad del presupuesto de 2018. Una medida de apoyo fiscal con el ánimo de seguir apostando por los emprendedores bolañegos y que se añade a otras que se vienen aplicando a inversiones declaradas de interés público local o el conjunto de bonificaciones que, a día de hoy, ya vienen recogidas en las diferentes ordenanzas fiscales.

De igual forma, se tienen en cuenta las ayudas, tanto las de concurrencia competitiva como las nominativas, que se van a dar a entidades y asociaciones deportivas, sociales y culturales de la localidad, a fin de que puedan continuar poniendo en marcha sus actividades en el municipio, permitiéndoles, gracias a estas ayudas recibidas, continuar con el regular ejercicio de sus actividades.

El presupuesto también ha establecido como novedad una subvención de capital para la Hermandad de la Virgen del Monte de 20.000€ para financiar parte de las obras realizadas este año, a fin de mejorar las infraestructuras de los alrededores del Santuario como lugar de recreo para todo el municipio. A este montante se le suma otra ayuda de 4.000 euros destinada a gastos corrientes, además de la cesión de mobiliario infantil materializada para el nuevo parque infantil valorado en cerca de 14.000 euros.

Por otra parte, en general, puede decirse que se produce un incremento de los gastos en los diferentes capítulos del presupuesto como en el de personal, el de gastos corrientes y financieros, y el de transferencias, que en ningún caso exceden la regla del gasto aplicada por el Ministerio de Hacienda, según la ley de estabilidad y sostenibilidad financiera.

De la misma manera, se tienen en cuenta los ingresos realizados en el año 2007, y nuevamente se vuelven a bajar los impuestos de cara al año 2018, ya que el IBI baja del 0,55% al 0,54. “Hemos demostrado que se podía hacer más con menos, gracias a una buena gestión y con la optimización de nuestros recursos, sin pedirle mayores esfuerzos fiscales a los contribuyentes”, ha subrayado Valverde.

Por ser mayor el número de ingresos (9.608.050 euros) que el de gastos ( 9.604.000 euros) se trata de un presupuesto que no está nivelado, pero sí equilibrado donde se garantiza la prestación de todos los servicios públicos y esenciales que tiene que ofrecer el Ayuntamiento, así como la cofinanciación de servicios que, aun no siendo competencia directa del Consistorio, no están siendo financiados al 100% por parte de la Administración Regional, y que sin embargo, el Ayuntamiento de Bolaños sí está prestando, cofinanciándolos en más de un 50 % de media: el Plan Concertado, Ayuda a Domicilio, Centro de la Mujer, Ayuda a la Dependencia, Residencia de Ancianos, etc.

Es un Presupuesto en el cual las transferencias corrientes a otras administraciones suben un 12,14%, ya que el Consistorio ha tenido que tener en cuenta el exceso de facturación que, a juicio del Ayuntamiento de Bolaños, está realizando la Agencia del agua del Castilla-La Mancha, a causa de la depuración del agua, “puesto que han pasado de facturarnos desde cantidades por valor de 18.000 euros mensuales hasta facturas de 32.000 y 33.000 euros. Por este motivo, este Ayuntamiento ha tenido que interponer un recurso, debido a que la Junta está desatendiendo esta reclamación que entendemos a todas luces injusta, ya que no se nos están facturando los metros cúbicos reales introducidos en la depuradora, sino que nos están haciendo una estimación de consumo en base a la población de Bolaños, algo manifiestamente injusto, una problemática que el Gobierno Regional no atiende ni responde hasta la fecha”, explica el alcalde de Bolaños nuevamente.

En este documento de las cuentas municipales se contempla también la plantilla de personal de este Ayuntamiento, el cual, en este momento, se encuentra redactando una nueva Relación de Puestos de Trabajo, (RPT), tanto para el personal laboral como para el funcionario, al objeto de que sea sometida a su aprobación. Este hecho supondrá, seguramente, la mejora de las condiciones económicas, fundamentalmente del personal laboral, tanto en el presente como en el futuro, adaptando dicha mejora económica siempre a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio, y a lo establecido en la propia ley de sostenibilidad financiera y estabilidad económica, además de lo preceptuado en la Ley General de Presupuestos Generales del Estado. Por dicho motivo, estas posibles mejoras económicas, tal vez habrá que trasladarlas a sucesivos ejercicios económicos de forma diferida.

El presupuesto refleja la liquidación de 2017, la cual ha venido arrojado un superávit presupuestario de 820.000€ y un remanente ya acumulado de 1,9 millones de euros procedentes de la eficiente gestión de estos últimos años.

“Se trata pues de un presupuesto ambicioso, pero realista, que tras una adecuada gestión de nuestros recursos, trata de afianzar definitivamente la situación económica y financiera de nuestro Ayuntamiento, que quiero recordar era de absoluta quiebra en el año 2011, tras el gobierno del PSOE, y que en este presupuesto y en el de los dos años anteriores, nos está permitiendo ya poder hacer las inversiones que nuestro pueblo necesitaba, pensando en el futuro del mismo, pero destinando siempre los recursos necesarios para el mantenimiento de todos los servicios públicos esenciales que son de competencia municipal, y también de los que no lo son, debido a la falta de financiación total que se nos debería hacer por parte de la JCCM y que no se hace, razón por la que el Ayuntamiento tiene que asumirla para no perjudicar a los ciudadanos”, declaraba el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde.

Se desprende de este presupuesto nuevamente el esfuerzo que el Ayuntamiento tendrá que hacer para poder amortizar deuda pasada, concretamente por valor de 837.000€ en 2018, lo que supone el 8.77%, del total del presupuesto. Después de la amortización de esta cantidad en 2017, la deuda viva a finales del año 2017 asciende a 5.7 millones de euros y, teniendo en cuenta que el pago a proveedores se hace dentro del plazo legal establecido, quedará por tanto la deuda total muy lejos de los más de 14 millones de euros que el Ayuntamiento debía cuando el Partido Popular empezó a gobernar en el año 2011, gracias a haber hecho amortizaciones de deuda de alrededor de 1 millón de euros cada uno de los últimos 5 años.