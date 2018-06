Todo listo para llenar de música la Plaza del Pueblo de Cabanillas

Martes, 26 junio 2018

provincia

Guadalajara | El Dia

El festival ha sido presentado este martes en rueda de prensa celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cabanillas, en la que han intervenido el alcalde de la localidad, José García Salinas, y José Alberto Blanco “Tanano”, miembro de la organización.

García Salinas ha querido poner en valor la gran cantidad de voluntarios que han impulsado este evento desde su nacimiento el año pasado. Son personas de la localidad, que trabajan de forma altruista, y que llevan meses organizando todo, al detalle, para que el evento sea un éxito. Además, Salinas ha querido recordar también que este 2º KavaniJam coincide en el tiempo con el 20º aniversario del nacimiento otro festival que se celebraba en Cabanillas hace algunos años, el recordado “Kavani Jazz”, y que es de algún modo el antecesor del evento actual. El alcalde ha agradecido a los impulsores su implicación, y ha explicado que desde el primer minuto el consistorio ha apostado por el formato, que el año pasado reunió a más de un millar de personas en la Plaza del Pueblo en los momentos de mayor afluencia de público.

Por otro lado, el primer edil ha explicado cómo el Ayuntamiento colabora decididamente con el evento sufragando aspectos como el caché de las bandas contratadas, el equipo de sonido e iluminación, el escenario, el dispositivo de seguridad, o el local y el material que se utilizan en los ensayos previos. “En total aportamos algo menos de 9.000 euros, que consideramos que es una cantidad casi irrisoria para el nivel que tiene el festival y las personas que mueve. En este sentido quiero agradecer que muchos de los grupos vengan casi a precio de coste, a través de los contactos que tienen los organizadores, bajando su caché, y con afán de colaborar con el evento”, destacaba el primer edil.

Por su parte, José Alberto “Tanano” Blanco ha sido el encargado de explicar cómo se desarrollará el festival a lo largo de la jornada del sábado. A juicio del organizador, “KavaniJam” aporta al panorama de festivales musicales de verano algo importante: la diferenciación: “Aportamos algo diferente. No somos un festival al uso, sino que KavaniJam destaca, primero, porque es un evento 'low cost', hecho por voluntarios, y sobre todo porque es una celebración de la música, de todas las músicas, para todos los públicos y todas las edades”. En este sentido, Tanano ha hecho hincapié en lo que supone el reto central del evento: Conseguir que decenas de aficionados, de Cabanillas y municipios cercanos, se junten durante unas semanas para ensayar primero, e interpretar después, grandes temas del rock de manera conjunta. “Son casi 70 músicos entre baterías, bajistas, guitarristas y coristas, interpretando cinco canciones, que serán dos más que el año pasado”, explicaba el organizador. Los temas elegidos para este año son “Quiénes somos, de dónde venimos”, de Sinietro Total; “Frío”, de Alarma (en la versión interpretada por Enrique Villarreal “El Drogas”); “Lonely Boy”, de The Black Keys; “Escuela de Calor”, de Radio Futura; y el gran himno rockero de Neil Young “People rocking in the free world”. Este momento central del festival se vivirá en dos ocasiones, con sendos “pases” a las 22 y las 24 horas.

El resto del evento musical está compuesto por tres sesiones del colectivo de Djs de la localidad “Kavanis All Stars Pinchas” (que ofrecerán una “sesión vermú” a las 12:30; una “sesión lunch” a las 15 y una sesión vespertina a las 18:30 h.), y luego habrá hasta cinco actuaciones musicales en directo. La primera será la del grupo guadalajareño “Flamencopatía & Dejé Compá”, que actuará a las 14 h. (se trata un grupo cuyo batería es también de Cabanillas, y miembro de la organización del evento). También actuará la formación de Batucada de la Escuela Municipal de Adultos, “Batu-Caba”, que sonará a las 19:30 h. con un pasacalles “que pretendemos que sea una llamada a ir a la Plaza, a modo de flautistas de Hamelin”, comentaba Tanano.

Luego actuará el grupo de música familiar e infantil “La Banda del Cante Pirata”, llegado de la Sierra Norte de Madrid, y que tocará a las 20 horas. A continuación lo hará la formación de folk americano “Zarigüeyas” (que actuará a las 21 horas). Y finalmente, como actuación en directo, también estará el grupo “Hot Mosquitos”, que saldrá al escenario a las 22:30 h. Este grupo realiza versiones de grandes temas de los 60 y los 70, y funcionará además como “grupo base” de los dos pases del KavaniJam, ayudando a los 70 músicos aficionados. Finalmente, la jornada se cerrará con una sesión de música de baile, un colectivo de Djs llamado “No Limit Sessions”, que arrancarán a las 0:30 horas, tras el segundo pase de la actuación central.

Paralelamente a todas estas actuaciones musicales el evento se completa con una Feria de Bares y una Feria del Disco. Así, cuatro establecimientos hosteleros de Cabanillas instalarán sus barras en el perímetro de la plaza del Pueblo. Se trata de los bares Cámara Café, Donde Arturo, Cervecería El Paso y Bar El Patio. Todos ellos ofrecerán tapas específicamente elaboradas para este evento, al precio unitario de 1'50 euros. Junto a las barras, el Ayuntamiento dispondrá de mesas, bancos y sombrillas, para que el público pueda sentarse a tomar algo, a modo de terraza, a lo largo de todo el día. Además de esta Feria de Bares, varios aficionados a la música vana montar puestos de compraventa con una particular “Feria del Disco”, en la que se podrán adquirir vinilos, CDs y viejas cintas de casete.