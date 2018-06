Todo preparado para el V Campus Formativo Mixto e Inclusivo Fútbol Sala Renacer Argamasilla de Alba

Miércoles, 27 junio 2018

A raíz del éxito del anteriores campus, el F.S. Renacer de Argamasilla de Alba ha convocado la quinta edición de su Campus Formativo Mixto e Inclusivo, en el que este año han apostado por aumentar el número de colaboradores externos, todos en la elite deportiva, que aportarán su visión y experiencia a los niños y niñas participantes, y ello con la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación Tripudos y la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Destinado a niños y niñas de 6 a 16 años, el campus se desarrollará del 16 al 22 de julio principalmente en el Pabellón Polideportivo Municipal, aunque también en la piscina municipal y otros lugares de la localidad. Cabe destacar el carácter inclusivo del campus para personas con diversidad funcional, nada nuevo para el club, que entre sus equipos cuenta con uno de personas con discapacidad, con el que vienen trabajando durante todo el año, informó Valverde, subrayando también la apuesta del club y del campus por igualdad de género que se verá reflejada en las diferentes charlas previstas. Este año los participantes en el campus contarán, informa Ángel Valverde, con nueva equipación, la opción de comida, entrenamientos técnicos y tácticos con trabajo específico para porteros, piscina, seguro de responsabilidad civil, charlas con personal especializado, liga interna o un taller de freestyle con Paloma Puyol, actual campeona del mundo; viaje al Playa Park de Ciudad Real y una yincana futsalera-cultural por la localidad.

La formación que los chicos y chicas recibirán a diario por los técnicos del campus este año se verá reforzada con importantes personalidades a nivel regional y nacional del fútbol sala y del deporte en general, entre estos se encuentran la mencionada Paloma Puyol; Gustavo Pérez “Gus”, portero de 1ª División Nacional con el Aspil Navarra; José Antonio González Barato “Josele”, director deportivo de la Academia Ortíz y Ricardinho, ex técnico de scouting en el Real Madrid C.F. y ex entrenador de la selección de CLM de fútbol sala; Leo Herrera, entrenador del Valdepeñas en la LNFS; Ana Belén, atleta en modalidad cross, campeona por equipos en campo a través 2018; Jesús Tinajo “Tini”, portero 3ª división Renacer Argamasilla de F.S., y Pedro Perea, ex arbitró federado y actual periodista deportivo comarcal.

Yolanda Valverde, secretaria del F.S. Renacer, resaltaba el esfuerzo del club para ofrecer un ocio alternativo e inclusivo para los jóvenes de la localidad y de otras que quieran sumarse a este campus, el cual tiene un precio de inscripción de 100 euros con comida y un horario de 9.00 a 16.00 h., y 75 euros sin comida en cuyo caso el horario es de 9.00 a 14.00 h. Los alumnos y alumnas de la escuela de escuela deportiva durante el curso 2017-18 tendrán un 5 % de descuento.