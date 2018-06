Ribereños de Entrepeñas y Buendía dicen que no es obligatorio trasvasar en julio

Martes, 26 junio 2018

agua

Guadalajara | El Dia

La Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía han asegurado que trasvasar agua desde estos pantanos al Levante "no es obligatorio" y han pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "reflexione sobre el camino a seguir".

La asociación ha mandado "un mensaje claro" a Ribera, pidiendo que "no apruebe un nuevo trasvase, aunque sea legal", y que "no siga alimentando el monstruo del regadío, que ha devorado el Tajo y el Mar Menor", según ha informado esta organización en nota de prensa.

Según ha señalado, una dirección llevaría a "la degradación del medio ambiente y la generación de beneficios a corto plazo para unas empresas privadas", mientras que la otra lo haría "a la recuperación del río Tajo y el Mar Menor, patrimonio y riqueza de todos los españoles".

"No, no hace falta trasvasar agua al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) ni es obligatorio", ha afirmado el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños y alcalde de Sacedón (Guadalajara), Francisco Pérez Torrecilla, recordando que "ahora que hay algo de agua en los embalses de la cabecera del Tajo, que están vacíos a más del setenta por ciento, dan por hecho que el agua es suya, aunque siempre digan que el agua no tiene dueño, y dejan de usar las desaladoras, por lo que sube el precio del agua desalada y así justifican la necesidad económica del trasvase, cuya agua se les subvenciona al ochenta por ciento por todos los españoles".

"Si no les salen las cuentas, ni el Tajo ni el Mar Menor ni los españoles tenemos por qué pagar sus facturas", ha apostillado.

Del mismo modo, Pérez Torrecilla ha apuntado que esta primavera ha sido "especialmente lluviosa, también en el Levante", lamentando que "ni con esas los regantes del SCRATS dejan de reclamar agua del Tajo". "Nunca es suficiente, porque el problema del déficit hídrico no es la sequía, es el exceso de consumo", ha explicado.

Desde la asociación han hecho hincapié en que el 75 por ciento del agua trasvasada se usa para la agricultura industrial, "que copa todos los recursos", y no para consumo humano. "Ni siquiera para la huerta tradicional, que nunca ha necesitado del Tajo para sobrevivir", han añadido.

Además, han destacado que "ha tenido que ser el lamentable estado del Mar Menor el que haya destapado a la opinión pública el escándalo", apuntando que con los informes del antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de organizaciones ecologistas "es evidente que existe una sobreexplotación de recursos en la agricultura industrial del Levante", algo que, en su opinión, "no es ni justo, ni sostenible, ni lógico seguir alimentando".

"Mientras, el perjuicio en nuestros municipios es evidente, no podemos explotar turísticamente el agua como hacen en San Juan o el Atazar porque no podemos garantizar la cota de agua en ningún momento", ha lamentado Francisco Pérez Torrecilla.