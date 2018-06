Felipe Hernández y Wenkai Xu reciben el Premio European Journal of Family Business

Martes, 26 junio 2018

Investigadores de la UCLM

UCLM | ELDIAdigital

Los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Felipe Hernández y Wenkai Xu han recibido el Premio European Journal of Family Business a la mejor investigación en empresa familiar, entregado en el XXXII Annual Meeting de la European Academy of Management and Business Economics (Aedem), organizado por la Universidad Politécnica de Valencia.